"지금도 어쩔수가 없는데" 왕쯔이-야마구치 오열각! '이미 무적' 안세영, 더 강해진다...다음 목표는 '무패'

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[이치노미야=스포츠조선 박찬준 기자]"선수로서 '어쩔 수 없다'고만 말할 수는 없지만, 지금의 안세영은 어쩔 수가 없다."

'세계랭킹 3위' 야마구치 아카네(일본)의 체념은 지금 세계 배드민턴계에서 '여제' 안세영(24)이 가지고 있는 위상을 가장 정확히 보여준다. 안세영은 2026년 아이치-나고야 아시안게임을 통해 'GOAT(Greatest Of All Time·역대 최고의 선수)' 반열에 올랐다. 안세영은 선수들이 두려워 하는 선수가 됐다. '안세영을 피해야 최소 은메달을 딴다'는 말은 '라이벌'들 사이의 웃픈 현실이었다.

이번 대회 기록을 보면 입이 다물어지지 않을 정도다. 8강부터 결승까지 세계랭킹 5위→4위→3위를 차례로 만나는 '빡빡한' 대진이었지만, 안세영은 단 1게임도 내주지 않았다. 아시안게임 역사상 최초의 무실게임 금메달을 이뤄냈다. 평균 실점은 8.9점. 결승전 1게임에서 야마구치가 기록한 17점이 안세영을 상대로 뽑아낸 가장 높은 점수였다. 경기당 평균 36분 만에 게임을 끝냈다. 아시안게임 역사상 첫 여자 단식 2연패를 당연한 결과였다. 상대가 질릴 법 하다.

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올 시즌 안세영은 그야말로 '퍼펙트'하다. 아직 시즌이 끝나지 않았지만, 벌써 8번의 우승을 차지했다. 안세영은 '레전드' 수지 수산티가 갖고 있는 통산 최다 우승(46회)와 타이를 이뤘다. 단일 시즌 세계선수권과 아시안게임을 석권한 선수는 역사상 안세영이 유일하다. 올 시즌 기록은 최근 40연승을 포함해, 56승1패다. 승률이 무려 98.2%에 달한다. 50경기 이상을 치른 선수를 기준으로 적용되는 역대 승률 순위에서도 가장 높은 순위에 있다. 세계랭킹 1위는 103주째 유지 중이다.

단 24세만에 이뤄낸 어머어마한 커리어, 그럼에도 안세영은 만족하지 않았다. 여전히 배가 고팠다. 그는 완벽했던 이번 대회 조차 "90점" 밖에 주지 않았다. 안세영은 "대회마다 새로운 경기를 한다고 생각한다. 그리고 모든 대회에서 도전자의 입장으로 임한다. 여전히 계속 우승하고 싶다. 또 우승할 때마다 새로운 기분이다. 그런 게 강한 승부욕을 만드는 것 같다"고 했다.

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안일해질 법도 하지만, 안세영을 여전히 이끄는 힘이 있다. '완벽'을 향한 집념이다. 야마구치가 "안세영은 모든 면에서 완벽한 선수"라고 극찬했지만, 안세영은 여전히 스스로 공격력이 부족하다고 느낀다. "천위페이의 반 정도 따라왔다"고 한다. 취재진이 '말도 안된다'고 했지만, 안세영은 정색했다. "천위페이는 어느 구간에서든 다 정확하게 라인을 따라 때린다. 상대 입장에서는 압박감이 엄청 심할 수 밖에 없다. 나는 좋은 찬스에서만 그렇게 때릴 수 있는데, 천위페이는 아무데서나 정확히 때릴 수 있다. 그래서 아직 반 밖에 못따갔다." 진심이었다.

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목표는 비현실적이었지만, 안세영이라 가능해 보였다. "(전승 시즌을 목표로 세웠지만) 현실에선 1패를 기록했다. 그 꿈이 이뤄질 수 없는 건가 싶지만, 내가 마지막까지 부상 없이 최선을 다한다면 달성할 수도 있지 않을까." 그는 아시안게임도 이를 위한 과정이라 여겼다. 단체전에서 야마구치에 한 게임을 내준 것을 두고 "많이 배웠다"고 했다. 안세영이 개인전에서 더욱 강해진 이유다.

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"앞으로도 많은 대회에 나설 텐데, 제가 어디까지 더 성장할 수 있을지는 아무도 모르기 때문에 저 스스로도 기대된다"는 안세영은 "정말 힘들고, 버티기도 힘들 때도 많겠지만, 그 끝에는 분명 나의 행복이 있을 것이라고 믿는다. 그 행복을 위해서 끊임없이 스스로를 채찍질하며 도전해 갈 것"이라고 했다. 안세영은 그렇게 '완벽'을 향해 가고 있다.

이치노미야=박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com