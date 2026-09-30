'양궁 금메달 10개 싹쓸이 실패' 여자 컴파운드 단체전 결승행 불발...인도에 1점차 패배, 대만과 동메달 결정전

항저우 3관왕 인도 명궁 무너뜨린 강연서 (오카자키[일본]=연합뉴스) 김성민 기자 = 28일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 컴파운드 여자 개인전 16강 한국 강연서와 인도 조티 수레카 벤남의 경기. 한국 강연서가 화살을 쏘고 있다. 2026.9.28 ksm7976@yna.co.kr(끝)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김대식 기자]세계 최강 한국 양궁이 불안한 출발을 시작했다.

대한민국 여자 양궁 대표팀은 30일 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 인도와의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 컴파운드 단체전 준결승에서 233대234로 패배하고 말았다. 동메달 결정전 상대는 중국에 무너진 대만이다.

컴파운드 종목은 도르래와 조준경을 통해 50m 거리의 과녁을 쏜다. 세트제인 리커브와 달리 쏜 화살의 점수를 모두 더해 승부를 정한다.

Advertisement

랭킹라운드에서 한국은 3위를 기록했다. 2096점으로 2099점을 기록한 중국과 인도에 밀렸다. 랭킹 라운드에서 박정윤이 702점, 강연서 701점, 박예린 693점을 기록했다. 여자 단체전 16강전에서 한국은 234점으로 225점을 기록한 아랍에미리트(UAE)를 제압했다. 8강에서는 태국과 똑같이 230점을 기록한 후 슛오프 끝에 4강에 올랐다.

양궁 컴파운드 여자 단체전 16강 경기 나선 대표팀 (오카자키[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 27일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 컴파운드 여자 단체전 16강 아랍에미리트와의 경기. 대한민국 강연서(왼쪽부터), 박정윤, 박예린이 경기 시작 전 연습 때 과녁을 조준하고 있다. 2026.9.27 dwise@yna.co.kr(끝)

인도는 1엔드 첫 세 발로 29점을 기록하며 강하다는 걸 보여줬다. 박예린의 10점으로 출발한 대한민국은 텐, 텐, 텐으로 더 무서운 출발을 보였다. 인도의 다음 세 발은 모두 10점이었다. 강연서가 잠시 흔들리며 9점을 기록했지만 다른 두 선수가 10점을 기록했다. 1엔드는 59-59로 팽팽했다. 세계 최강의 기량을 보유한 한국과 인도의 대결다웠다.

2엔드에서도 인도가 먼저 시위를 당겼다. 타니파르티가 9점으로 출발했다. 남은 두 선수가 10점씩을 싸줬다. 한국도 박예린의 9점으로 시작했다. 강연서도 9점을 기록했다. 박정윤도 9점을 쏘면서 한국이 먼저 흔들렸다. 인도는 남은 세 발이 모두 10점이었다. 10점이 필요했던 한국이지만 강연서가 다시 한번 9점이었다. 박정윤의 엑스텐으로 마무리된 2엔드였다. 115-118로 밀린 한국이다.

Advertisement

Advertisement

더 이상 격차를 벌어져서는 안되는 상황. 3엔드가 중요했다. 박예린의 엑스텐으로 시작한 한국이다. 강연서, 박정윤도 10점을 쏘면서 기분 좋게 후반을 시작했다. 인도는 세 발로 29점을 획득했다. 다시 한 번 한국은 30점을 만들며 완벽한 3엔드를 만들었다. 인도가 또 29점을 기록하며 1점차 경기를 만든 한국이다.

175-176, 한국은 3엔드 같은 4엔드가 필요?다. 박예린의 10점으로 출발한 한국. 강연서는 9점이었다. 박정윤은 10점을 해줬다. 인도도 29점을 쏘면서 1점차 경기가 유지됐다. 마지막 세 발, 한국은 29점으로 마무리했다. 인도가 실수하길 기다려야 하는 상황. 인도는 흔들리지 않았다. 한국의 패배로 끝났다.