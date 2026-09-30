안세영, 또 안세영, 또또또 안세영..,'9연패+은메달' 야마구치 두손 두발 다 들었다 "어쩔 수 없다"

안세영 보유국 대한민국 (이치노미야[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 29일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 결승에서 금메달을 획득한 대한민국 안세영이 금메달을 목에 걸고 시상식장을 나서고 있다. 2026.9.29 dwise@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김대식 기자]야마구치 아카네는 안세영을 원망하지 않았다.

'세계랭킹 1위' 안세영은 29일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자단식 결승전에서 일본의 야마구치를 2대0(21-17, 21-9)으로 제압했다. 지난 항저우 대회에서 금메달을 땄던 안세영은 2연패에 성공했다. 한국 배드민턴 선수 중 누구도 성공한 적이 없는 아시안게임 단식 타이틀 방어에 성공했다.

1세트는 사실 팽팽했다. 작정하고 나온 야마구치가 안세영을 나름 공략하는 포인트들이 있었다. 공격적인 운영으로 안세영을 흔들려고 했다. 그래도 세계 최강의 벽은 넘어서기 힘들었다. 안세영은 체력과 뒷심에서 야마구치를 압도했다. 야마구치가 무리한 경기 운영으로 지쳐갔지만 안세영은 멀쩡했다.

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1세트 도박 운영이 실패한 야마구치의 2세트는 '역시나'였다. 체력이 모두 소진된 선수처럼 보였다. 안세영은 그런 야마구치를 좌우앞뒤로 흔들면서 더 뛰게 만들었다. 결국 야마구치는 또 안세영을 넘어서지 못하고 무릎을 꿇었다.

경기 후 인사 나누는 안세영-야마구치 아카네 (이치노미야[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 29일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 대한민국과 일본의 결승전에서 2-0으로 승리하며 금메달을 차지한 한국 안세영이 일본 야마구치 아카네와 인사하고 있다. 2026.9.29 dwise@yna.co.kr(끝)

야마구치는 경기 후 일본 취재진과의 인터뷰에서 "나름대로 최선을 다해 싸웠다. 선수로서 어쩔 수 없다고 말할 수는 없지만, 지금으로서는 어쩔 수 없다고 말할 수밖에 없다"며 안세영과의 실력 격차를 인정했다.

야마구치는 1세트를 어떻게든 가져오기 위해서 오버페이스를 했다는 걸 인정했다. 그는 "스매시를 강하게 때린 만큼, 후반부터 발이 멈춰버렸다"며 체력이 부족했다고 했다.

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세트 스코어 0대2의 완패, 안세영과 만나 무려 최근 9경기에서 모두 패배하고 있는 야마구치. 하지만 그는 "싸울 수 있는 부분은 있다"며 안세영을 상대로 여전한 자신감을 보였다. 또한 "맞서 싸울 수 있는 선수가 있다는 것은, 나 자신에게 있어 정말 멋진 일"이라며 안세영과 같은 천적이 있어서 좋다고 했다.

강자들 사이에서도 빛나는 안세영 (이치노미야[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 29일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 결승에서 금메달을 획득한 대한민국 안세영이 메달리스트들과 기념촬영을 하고 있다. 2026.9.29 dwise@yna.co.kr(끝)

이어 그는 "아마 내 인생에 단 한 번뿐일지 모를 자국 개최 아시안게임에서 결승까지 치를 수 있어 정말 기쁘다"고 덧붙였다.