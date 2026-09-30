미쳤다! 비 때문에 짐쌌다→하늘이 결정 '허무' AG 4강 대충격…'탈락' 하위 랭커 눈물, 아시아가 이미지 훼손 불만 폭발

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[스포츠조선 김성원 기자]충격이다. 하늘만 바라보다 허무하게 짐을 싸야하는 촌극이 벌어지고 있다.

2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 크리켓 4강은 '비'로 가려졌다. 28일과 29일 일본 아이치현 고로기 체육공원 야구장을 개조한 크리켓 경기장에서 열릴 예정이던 남자부 8강전 4경기는 단 한 번의 투구도 없었다. 비 때문에 모두 취소됐다.

'우천 취소 시 세계 랭킹이 높은 팀이 다음 라운드에 진출한다'는 규정이 적용됐다. 28일 상위 시드인 인도와 파키스탄에 이어 29일에는 스리랑카와 방글라데시가 각각 네팔과 말레이시아를 상대로 경기 없이 4강 진출을 확정했다. 다음달 1일 열리는 4강전 대진은 인도-스리랑카, 파키스탄-방글라데시의 대결로 결정됐다.

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하위 랭커 국가들은 불만이 폭발했다. 말레이시아의 비란딥 싱은 자신의 SNS를 통해 '수건만 두르고 대기하다가 경기장조차 가지 못해서 너무 슬펐다'고 아쉬워했다.

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크리켓 전문 매체 '크리켓뉴스'는 '기존 야구장을 급조해 쓰면서 발생한 배수 문제와 날씨 변수가 아시아 신흥 시장에서 크리켓 종목 이미지를 훼손하고 있다'고 지적했다.

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4강에 오른 인도도 웃을 수 없었다. 전 국가대표이자 크리켓 해설가인 아카시 초프라는 "경기를 치르지 않고 랭킹으로만 진출 팀을 가리는 방식은 아쉽다"고 토로했다.

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다음 달 3일로 예정된 결승까지 비로 열리지 못하면 공동 금메달을 수여하기로 했다. 인도의 '인디언 익스프레스'는 대회 조직위원회에 공식 질의해 답변받은 내용을 공개한 뒤 '예비일조차 마련하지 못한 대회 일정이 이런 파행을 만들었다'고 꼬집었다.

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2022년 항저우 아시안게임 남자 크리켓 금메달도 비로 가려졌다. 인도와 아프가니스탄의 결승전 도중 비가 쏟아졌고, 세계 랭킹이 높은 인도가 금메달을 가져갔다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com