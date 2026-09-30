'심장이 쪼그라들었다!' 세계 최강답지 않았던 韓 여자 컴파운드, 단체전 행운의 동메달...대만에 극적인 역전승

활시위 당기는 강연서 (오카자키[일본]=연합뉴스) 윤동진 기자 = 30일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 컴파운드 여자 단체전 준결승전 한국 대 인도 경기. 한국 강연서가 활시위를 당기고 있다. 2026.9.30 mon@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김대식 기자] 한국 여자 양궁이 극적으로 동메달을 가져왔다.

대한민국 여자 양궁 대표팀은 30일 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 대만과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 컴파운드 단체전 동메달 결정전에서 229대228로 승리해 동메달을 목에 걸었다.

컴파운드 종목은 도르래와 조준경을 통해 50m 거리의 과녁을 쏜다. 세트제인 리커브와 달리 쏜 화살의 점수를 모두 더해 승부를 정한다.

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랭킹라운드에서 한국은 3위를 기록했다. 2096점으로 2099점을 기록한 중국과 인도에 밀렸다. 랭킹 라운드에서 박정윤이 702점, 강연서 701점, 박예린 693점을 기록했다. 여자 단체전 16강전에서 한국은 234점으로 225점을 기록한 아랍에미리트(UAE)를 제압했다. 8강에서는 태국과 똑같이 230점을 기록한 후 슛오프 끝에 4강에 올랐다.

파이팅 외치는 컴파운드 대표팀 (오카자키[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 30일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 컴파운드 여자 단체전 준결승 한국 대 인도 경기. 한국 박예린, 강연서, 박정윤이 파이팅을 외치고 있다. 2026.9.30 dwise@yna.co.kr(끝)

컴파운드 세계 최강국인 인도와의 준결승은 아쉬웠다. 233대234로 1점차 패배를 당했다. 2엔드에서 벌어진 격차를 만회하기 위해 추격했지만 인도는 흔들림이 없었다.

아쉽게 실패한 결승 실패. 동메달이라도 가져와야 했다. 박예린의 첫 발로 시작한 한국은 역시 10점으로 순조롭게 출발했다. 4강에서 다소 아쉬웠던 강연서도 엑스텐으로 출발했다. 박정윤도 10점이었다. 완벽한 출발의 대한민국. 대만도 30점으로 물러서지 않았다. 한국은 1엔드를 60점 퍼펙트 경기로 만들었다. 대만은 마지막 발이 흔들리며 59점으로 마쳤다.

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대만 먼저 시작한 2엔드. 대만은 30점으로 시작했다. 한국은 29점을 기록했다. 하지만 대만이 2차 시기에서 28점으로 흔들렸다. 격차를 벌릴 기회. 한국은 29점으로 다시 1점차 리드를 가져왔다.

3엔드도 대만이 먼저 시작했다. 29점을 기록한 대만. 한국이 28점으로 추격을 허용했다. 대만이 큰 실수를 범하며 27점을 기록했다. 놓쳐서는 안될 찬스였지만 한국도 흔들리며 27점으로 마무리했다.

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173-173으로 동점으로 출발한 마지막 엔드. 힌국은 28점으로 다소 불안한 출발을 보였다. 대만은 29점을 기록해 1점을 앞서갔다. 완벽한 슛이 필요했지만 한국은 마지막 3발에서 28점에 머무르고 말았다. 대만의 실수가 나와야 했다. 대만이 마지막 발을 8점을 쏘면서 승리의 여신이 한국을 향해 웃어줬다.