韓 여자양궁 컴파운드, 값진 동메달. 10월1일 개인전 14세 양궁신궁 강연서와 박정윤 첫 金 노린다!

동메달 목에 건 컴파운드 여자 단체 대표팀 (오카자키[일본]=연합뉴스) 윤동진 기자 = 30일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 컴파운드 여자 단체전에서 동메달을 획득한 한국 강연서(왼쪽부터), 박정윤, 박예린이 메달을 들어보이고 있다. 2026.9.30 mon@yna.co.kr

강연서 과녁 조준 (오카자키[일본]=연합뉴스) 윤동진 기자 = 30일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 컴파운드 여자 단체 동메달 결정전 한국 대 대만 경기. 한국 강연서가 활을 쏘고 있다. 2026.9.30 mon@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 류동혁 기자] 한국 여자 컴파운드 양궁이 값진 동메달을 추가했다.

강연서(성사중), 박정윤(창원시청), 박예린(한국체대)으로 구성된 한국은 30일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 양궁 컴파운드 여자 단체 동메달 결정전에서 대만을 229-228로 꺾었다.

1엔드 한국은 60점 만점을 기록했다. 대만도 59점이라는 강력한 기록을 남겼지만, 한국의 우위. 2엔트까지 118-117, 1점 차 우위를 지켰다.

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하지만, 3엔드에서 한국은 위기를 맞았다. 55점을 쏘면서 대만에게 173-173, 동점을 허용했다.

절체절명의 4엔드. 한국은 56점을 기록했다. 다소 부진했던 기록이었다. 하지만, 대만 황이러우가 마지막 화살을 8점에 맞히면서 극적인 동메달을 차지했다.

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한국은 2022년 항저우 아시안게임 4강전에서 대만에게 패하면 결승 진출이 좌절된 바 있다. 이번 대회 완벽하게 설욕했다. 항정우에 이어 2연속 동메달을 차지했다.

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한국은 여자 컴파운드 단체전에서 2014년 인천, 2018년 자카르타-팔렘방에서 2연패를 달성했지만, 8년 만의 정상 정복에는 실패했다. 이번 대회 한국은 인도에게 4강에서 좌절했다.

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결승에서는 인도가 중국을 238-234로 꺾으면 2연속 금메달을 차지했다.

한국은 10월1일 열리는 여자 개인전에서 금메달에 도전한다. 14세의 여중생 신궁 강연서와 박정윤이 8강에 진출했다.

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지난 4월 역대 최연속 양궁 국가대표에 선발된 강연서는 취미로 시작한 양궁으로 태극 마크를 달았다. 빠른 템포, 심플한 천부적 감각의 슈팅 능력을 자랑한다.

국가대표 최종 1, 2차전 평가전에서 3위에 오른 강연서는 양궁 최연속 국가대표 기록을 3년(기존 2020년 도쿄올림픽 김제덕)이나 앞당긴 천재 궁사다.

이번 대회 개인전 32강, 16강전에서 150점 만점을 쏘면서 8강에 진출했다. 8강에서는 중국 우니어와 맞대결을 펼친다. 박정윤은 말레시이사 맷 살레흐와 4강 진출을 놓고 다툰다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com