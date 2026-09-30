'세계신기록 듀오' 사고 치러 간다! 대한민국, 양궁 컴파운드 혼성 단체전 결승 진출...상대는 '라이벌' 인도

최용희 '집중' (오카자키[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 27일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 컴파운드 혼성 단체전 16강 일본과의 경기. 대한민국 최용희가 활시위를 당기고 있다. 2026.9.27 dwise@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김대식 기자]세계 최강 대한민국 양궁이 첫 금메달 기회를 잡았다.

박정윤 최용희는 30일 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 중국과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 컴파운드 혼성 준결승에서 159대156점으로 승리했다. 곧 치러지는 결승전 상대는 '라이벌' 인도다.

16강전에서 한국은 일본을 160대150으로 가볍게 제압하면서 8강에 올랐다. 16발에서 160점을 쏘며 세계 신기록까지 세웠다. 8강에서는 이란을 만나서 158대158로 비겼지만 슛오프에서 승리하면서 4강 진출에 성공했다.

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중국부터 시작한 1엔드. 중국은 10점 4발을 쏘면서 완벽한 경기를 펼쳤다. 한국은 9점이 나오면서 39점으로 출발했다.

컴파운드 혼성 단체 세계신기록 세운 박정윤-최용희 (오카자키[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 27일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 컴파운드 혼성 단체전 16강 일본과의 경기에서 대한민국 박정윤-최용희가 경기를 마친 뒤 밝은 표정으로 표적확인을 위해 이동하고 있다. 박정윤-최용희는 이날 경기에서 모든 화살을 과녁 중앙에 꽂아 넣으며 총점 160점으로 세계신기록을 작성했다. 2026.9.27 dwise@yna.co.kr(끝)

한국부터 출발한 2엔드는 20점으로 기분 좋게 출발했다. 중국이 19점을 쏘며 경기는 동점. 한국은 남은 두 발도 20점으로 마무리했다. 중국도 20점을 기록하면서 팽팽한 경기가 전개됐다.

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3엔드는 중국부터 시작했다. 중국이 첫 2발을 모두 10점에 꽂았다. 한국도 20점으로 반격했다. 중국은 19점으로 엔드를 마무리했다. 20점이 필요했던 한국, 박정윤과 최용희 모두 정중앙을 뚫었다.

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119-118로 역전한 대한민국. 하지만 1점차였기에 방심은 금물이었다. 4엔드에서 중국이 19점으로 출발했다. 박정윤과 최용희는 10점을 쏘며 간격을 더 벌렸다. 중국은 다시 19점. 한국은 20점으로 완벽하게 결승 진출에 성공했다.