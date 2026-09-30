'충격의 도가니' 북한 간신히 꺾었지만, 8강서 충격 탈락한 '에이스' 정한재…한국 레슬링 두 대회 연속 노골드 위기

8강서 떨어진 레슬링 정한재 (나고야=연합뉴스) 이동해 기자 = 30일 일본 나고야 이나에 스포츠센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 레슬링 남자 그로코로만형 67kg급 8강에서 한국 정한재가 카자흐스탄 메이르잔 셰르마한베트에게 패배한 뒤 아쉬워하고 있다. 2026.9.30 eastsea@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 윤진만 기자]한국 레슬링의 희망으로 떠오른 정한재(수원시청)가 8강 문턱에서 고개를 떨궜다.

정한재는 30일 일본 나고야 이나에 스포츠센터에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 레슬링 남자 그레코로만형 67㎏급 8강에서 메이르잔 셰르마한베트(카자흐스탄)에게 4대5로 역전패했다. 16강에서 북한 손민광을 간신히 꺾고 8강에 오른 정한재는 2피리어드까지 앞서나갔지만, 2피리어드 막판 셰르마한베트에게 연속 기술 3개를 허용하며 5실점을 내줬다. 금메달 도전이 무산된 정한재는 셰르마한베트의 결승 진출 여부에 따라 동메달 결정전 출전 여부가 결정된다.

안한봉 레슬링 대표팀 감독은 정한재의 충격 탈락의 원인으로 '체력'을 꼽았다. 정한재는 앞서 2023년 아시아선수권대회 남자 그레코로만형 60kg급 은메달, 2022년 항저우아시안게임 동메달을 땄다. 지난해 9월 세계레슬링연맹 세계선수권대회 남자 그레코로만형 63kg급에서 은메달을 목에 걸며 아시안게임 금메달 희망을 높였다.

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레슬링에서 맞붙은 남북 (나고야=연합뉴스) 이동해 기자 = 30일 일본 나고야 이나에 스포츠센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 레슬링 남자 그로코로만형 67kg급 16강에서 한국 정한재가 북한 손만광과 경기를 펼치고 있다. 2026.9.30 eastsea@yna.co.kr(끝)

남북대결 승자는 대한민국 (나고야=연합뉴스) 이동해 기자 = 30일 일본 나고야 이나에 스포츠센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 레슬링 남자 그로코로만형 67kg급 16강에서 한국 정한재가 북한 손만광에게 승리하고 있다. 2026.9.30 eastsea@yna.co.kr(끝)

남자 그레코로만형 130kg급에 나선 김민석(수원시청)도 금메달 획득에 실패했다. 16강전에서 라파엘 치추아슈빌리(우즈베키스탄)과 1-1로 비긴 후 특정 점수 상황에서의 선취점 우선 원칙에 따라 패했다. 지난 항저우대회에서 동메달을 획득한 바 있다. 김민석 역시 치추아슈빌리의 결승 진출 여부에 따라 동메달 결정전 진출 여부가 갈린다.

한국 레슬링은 지난 항저우대회에서 2010년 광저우대회 이후 13년만에 노골드 수모를 겪었다. 정한재 김민석 등 두 명이 동메달을 목에 걸며 노메달 위기는 벗어났지만, 기대를 모은 두 선수 모두 이번 대회에서도 금메달 도전이 아쉽게 무산됐다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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