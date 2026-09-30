'충격' 韓 메달 기대주였는데 16강 탈락이라니…장세윤·김찬녕은 8강行 [나고야 LIVE]

유도 이하림 16강서 패배 (나고야=연합뉴스) 김동민 기자 = 30일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 유도 남자 60㎏급 한국 이하림과 카자흐스탄 옐도스 스메토프의 16강 경기. 경기에 패한 한국 이하림이 아쉬워하며 경기장을 나서고 있다. 2026.9.30 image@yna.co.kr(끝)

이하림, 유도 60㎏급 16강 출전 (나고야=연합뉴스) 김동민 기자 = 30일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 유도 남자 60㎏급 한국 이하림과 카자흐스탄 옐도스 스메토프의 16강 경기. 한국 이하림이 경기를 펼치고 있다. 2026.9.30 image@yna.co.kr(끝)

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[나고야=스포츠조선 이종서 기자] 남자 유도 간판스타 이하림(29·양평군청)이 충격의 16강 탈락 고배를 맛봤다.

이하림은 30일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 유도 남자 60㎏급 이하에서 카자흐스탄의 옐도스 스메토프에 한판패를 당했다.

2018년 자카르타-팔렘방 아시안게임 동메달, 2023년 열린 항저우 아시안게임 은메달을 받으며 한국 유도 간판 스타로 거듭난 이하림은 이번 대회 한국 유도에 메달을 안겨줄 가장 유력한 선수였다.

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그러나 16강전에서 옐도스 스메토프에 한판패를 당했다. 이하림은 허탈한 마음을 감추지 못한 표정으로 매트를 떠났다.

한편, 앞서 열린 여자 48㎏급에서는 정수진(21·용인대)이 경기 당일 무작위 계체를 통과하지 못하며 탈락했다.

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대한유도회 관계자에 따르면 정수진은 전날 계체는 통과했다. 그러나 경기 당일 오전 무작위 계체를 통과하지 못해 탈락했다. 계체 허용치는 체급의 5%로 48㎏급인 정수진은 50.4㎏까지 허용된다. 그러나 무작위 계체에서 '100ｇ'이 초과한 50.5㎏가 나온 것으로 알려졌다.

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장세윤 유도 52㎏급 16강…한판승 (나고야=연합뉴스) 김동민 기자 = 30일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 유도 여자 52㎏급 한국 장세윤과 키르기스스탄 사비라 코좀베르디예바의 16강 경기. 한국 장세윤이 경기를 펼치고 있다. 2026.9.30 image@yna.co.kr(끝)

김찬녕 유도 66㎏급 '집중' (나고야=연합뉴스) 김동민 기자 = 30일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 유도 남자 66㎏급 한국 김찬녕과 이란 아볼파즐 마흐무디의 경기. 김찬녕이 경기를 펼치고 있다. 2026.9.30 image@yna.co.kr(끝)

그러나 여자 52㎏ 장세윤과 남자 66㎏급 김찬녕은 나란히 8강 진출에 성공했다.

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장세윤은 키르기스스탄의 사비라 코좀베르디에바를 한판승으로 제압했고, 김찬녕 역시 이란의 아볼라줄 마흐무디를 한판승으로 이겼다.

나고야=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com