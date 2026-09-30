"수준 낮은 대회" 맹비판...'메달 183개' 역사상 최고의 일본인가, 역대 최다 메달+역대 최다 금메달 기대감

사진캡쳐=산케이스포츠

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[스포츠조선 김대식 기자]일본 선수단이 자국에서 열리고 있는 논란의 아시안게임에서 사상 최고 성적을 향해 질주하고 있다.

일본 매체 산케이스포츠는 30일 2026년 아이치-나고야 아시안게임이 11일차까지마친 일본 선수단이 지금까지 183개(금 45, 은 71, 동 67)의 메달을 획득했다고 보도했다. 일본은 중국(254개·금 143, 은 62, 동 49)에 이어 메달 랭킹 2위를 달리고 있다.

일본의 효자 종목은 수영이었다. 수영에서만 메달 37개(금 7, 은 15, 동 15)로 메달을 많이 추가했다. 수영에서 일본은 신예를 많이 발굴했다. 17세 오하시 신이 100m와 200m 평영에서 2관왕에 올랐다. 산케이스포츠는 '젊은 선수들의 활약이 두드러졌다'고 전했다.

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육상도 일본의 효자 종목이었다. 메달은 32개로 수영에서 획득한 메달보다 적었지만 금메달을 10개나 차지했다. 은메달도 12개, 동메달도 10개를 추가했다. 산케이스포츠는 '다나카 유리가 여자 7종 경기에서, 모로타 미사키가 여자 장대높이뛰기에서 각각 일본 선수단 역사상 최초로 금메달을 목에 걸었다. 여자 100m 허들의 후쿠베 마코는 44년 만에, 남자 1500m의 이이자와 가즈토는 40년 만에 정상에 올랐다'고 소개했다.

11일차까지 183개의 메달을 추가한 일본은 아시안게임 역대 최고 성적을 조준한다. 산케이스포츠는 '30일부터는 일본의 전통적 강세 종목이라 할 수 있는 유도와 레슬링이 시작된다. 일본 선수단의 역대 최다 메달 기록인 1994년 히로시마 대회의 218개(금 64, 은 75, 동 79) 경신을 향해 나아가고 있으며, 단일 대회 최다 금메달 기록은 1966년 방콕 대회의 78개이다. 폐막까지 남은 5일 동안의 메달 러시로 기록을 경신할 수 있을지 주목된다'며 일본 역대 최고의 성적이 기대된다고 밝혔다.

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일본 선수들의 경기력은 빛날지 모르겠지만 이번 대회는 운영 문제로 역대 최악의 대회라는 비판이 잇따르고 있다. 국가 연주 사고도 잇따랐다. 18일 한국 남자 하키 대표팀의 방글라데시전에서는 애국가 대신 북한 국가가 울려 해외에서도 논란이 됐다. 선수단 수송은 총체적 난국이었다. 20일 남자 농구 결승전 당일에는 오전 10시 숙소에 오기로 한 버스가 나타나지 않아 한국 대표팀이 훈련도 못하고 결승전을 치렀다. 한국 선수단에만 이런 문제가 생긴 게 아니다.

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남자 배드민턴 단체전 동메달을 차지한 하시나 수닐 프라노이는 로이터 통신과의 인터뷰에서 중국 대회가 끝난 직후라 3~4년이 지난 지금은 더 나아질 것으로 기대했지만, 이번 대회는 (수준이) 떨어졌다. 숙박과 교통 측면에서 힘든 경험을 했다. 솔직히 말해 그냥 평범 이하의 대회"라고 비판한 바 있다.