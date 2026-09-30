'와 유도 金 보인다' 장세윤, '최강 日' 제압했다…女 52㎏급 결승전 진출 [속보]

유도 장세윤 8강 집중 (나고야=연합뉴스) 김동민 기자 = 30일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 유도 여자 52㎏급 8강 한국 장세윤과 중국 쉬아오위의 경기. 장세윤이 경기를 펼치고 있다. 2026.9.30 image@yna.co.kr(끝)

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[나고야=스포츠조선 이종서 기자] 장세윤(24·KH그룹필룩스)이 이제 금빛 메치기에 나선다.

장세윤은 30일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 유도 여자 52㎏급에서 4강전에서 일본의 후지시로 코코로를 연장전(골든스코어) 끝에 반칙승을 얻어냈다.

6분53초까지 흘러가는 치열한 접전이 펼쳐졌다. 후지시로와 나란히 지도 두 개를 받은 가운데 연장전에 돌입했다.

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연장전도 치열하게 진행됐고, 체력전으로 진행됐다. 장세윤은 후지시로의 공세를 버텨내면서 흐름을 유지해갔다.

결국 연장 시작 2분53분에 후지시로가 위장공격으로 세 번째 지도를 받았다. 장세윤은 반칙승을 얻어내면서 결승전 티켓을 거머쥘 수 있었다.

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장세윤은 앞서 열린 16강전과 8강전을 모두 한판승으로 이겼다. 16강전에서 키르기스스탄의 사비라 코좀베르디에바를 한판승으로 이겼고, 8강전에서는 중국의 쉬아오이를 한판승으로 제압했다.

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나고야=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com