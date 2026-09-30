'놀라움 그 자체, 인간이 아니고 기계다' 인도 양궁 컴파운드 여자 단체전 24발 중 22발 10점 명중→금메달에 세계 신기록 타이, 中 238-234 제압..'미친 집중력, 한치의 흔들림도 없다'

Asian Games - Aichi-Nagoya 2026 - Archery - Okazaki Central Park Multipurpose Square, Okazaki, Japan - September 28, 2026 India's Jyothi Surekha Vennam in action during her Compound Women's Individual 1/16 Eliminations match against Kazakhstan's Adel Zhexenbinova REUTERS/Anushree Fadnavis

Asian Games - Aichi-Nagoya 2026 - Archery - Okazaki Central Park Multipurpose Square, Okazaki, Japan - September 28, 2026 India's Jyothi Surekha Vennam in action during her Compound Women's Individual 1/16 Eliminations match against Kazakhstan's Adel Zhexenbinova REUTERS/Anushree Fadnavis

Asian Games - Aichi-Nagoya 2026 - Archery - Okazaki Central Park Multipurpose Square, Okazaki, Japan - September 28, 2026 Indonesia's Nurisa Dian Ashrifah in action during her Compound Women's Individual 1/8 Eliminations match against Kazakhstan's Viktoriya Lyan REUTERS/Anushree Fadnavis

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[스포츠조선 노주환 기자]중국 양궁이 인도의 환상적인 실력에 또 놀랐다. 인도 양궁은 특히 '컴파운드'에서 독보적인 실력을 보여주고 있다. 중국이 아시안게임 컴파운드 여자 단체전에서 호되게 당했다. 인도는 총 24발 중 22발을 10점에 명중하면서 세계 신기록 타이로 금메달을 따냈다.

인도 대표팀은 30일 일본 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 벌어진 중국과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 양궁 컴파운드 여자 단체전 결승에서 238대234로 승리하며 우승했다. 인도는 3년 전 항저우대회에 이어 2연패를 달성했다. 인도가 기록한 238점은 세계 기록과 타이다. 기존 세계 기록은 한국이 2014년 인천대회에서 수립한 바 있다.

컴파운드는 한국이 세계 최강인 '리커브'와는 조금 다른 활을 이용하는 세부 종목이다. 도르래와 케이블 시스템을 활용해서 좀더 쉽고 편하게 쏠 수 있는 현대식 활이다. 리커브에 비해 정확도가 높아 9점 이하의 점수를 쏘면 치명적인 실수로 승패가 큰 영향을 준다. 컴파운드 단체전 결승은 각 팀 3명이 총 24발의 화살을 쏘아 총점으로 승자를 결정한다. 6발씩 총 4라운드다. 3명의 선수가 각각 2발씩 쏜다.

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인도와 중국의 양궁 컴파운드 여자 단체전 결승 기록지 캡처=아이치-나고야 아시안게임 홈페이지

중국은 우니어, 왕유에, 웨이팡야오가 나섰고, 인도는 치키타 타니파르티, 프리티카 프라디프, 수레카 벤남이 사대에 섰다.

인도의 집중력은 놀라웠다. 중국이 첫 3발을 10점 하나, 9점 2발을 쏜 반면, 인도는 10점 3발을 쏘았다. 중국은 팀 전략을 수정해 나머지 3발을 모두 10점에 명중시켰고, 인도는 3발 모두 10점을 꽂았다. 1라운드부터 중국이 인도의 기세에 눌렀다. 인도는 60점, 중국은 58점이었다.

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2라운드에서도 중국은 인도와의 격차를 좁히지 못하고 오히려 점수 차가 벌어졌다. 중국은 10점 4발, 9점 2발을 쏜 반면, 인도는 10점 5발, 9점 1발을 기록했다. 2라운드까지 합계에서 인도가 3점 차로 앞서 나갔다.

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중국은 3라운드에서 10점 6발을 쏘았고, 인도는 총 59점을 기록했다. 중국이 2점차로 추격하며 반전의 분위기를 만드는 듯 보였다.

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하지만 인도는 4라운드에서 더 놀라운 집중력으로 리드를 지켰다. 인도는 마지막 6발을 모두 10점에 꽂았다. 그중 3발이 과녁 한가운데 꽂히는 '엑스텐'이었다. 반면 중국은 10점 4발과 9점 2발에 그치며 총 58점을 기록했다. 결국 총점에서 중국이 인도에 4점 뒤처졌다. 인도가 금메달, 중국은 은메달에 그쳤다.

Asian Games - Aichi-Nagoya 2026 - Archery - Compound Mixed Team - Gold Medal Match - India v South Korea - Okazaki Central Park Multipurpose Square, Okazaki, Japan - September 30, 2026 India's Chikitha Taniparthi and Sahil Rajesh Jadhav before their match against South Korea's Jungyoon Park and Yonghee Choi REUTERS/Anushree Fadnavis

한편, 인도는 이어 벌어진 양궁 컴파운드 혼성 결승전에서도 한국을 슛오프 끝에 1점차로 누르고 금메달을 차지했다. 중국은 동메달을 획득했다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com