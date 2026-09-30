'양궁 여신' 박정윤 미친 성장세 화제→성인 때 다시 활 잡고, 생애 첫 아시안게임 은+동 획득...개인전 '금' 정조준

사진캡처=박정윤 SNS

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[스포츠조선 김대식 기자]'양궁 여신' 박정윤이 생애 첫 아시안게임에서 메달 2개를 목에 걸었다.

박정윤이 속한 대한민국 여자 양궁 대표팀은 30일 일본 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 대만과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 컴파운드 단체전 동메달 결정전에서 229대228로 승리해 동메달을 목에 걸었다.

이어진 혼성 단체전에서 박정윤은 은메달을 차지했다. 최용희와 함께 출전한 양궁 컴파운드 혼성 단체전 결승전에서는 인도와 157대157로 팽팽하게 맞섰지만 슛오프에서 아쉽게 패배하면서 은메달에 만족해야 했다.

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금메달을 목에 걸지 못했지만 박정윤이 세계 무대에서 충분히 통한다는 걸 증명한 대회가 되고 있다. 1997년생인 박정윤이지만 엘리트 코스를 밟은 선수가 아니라 미래를 더욱 기대하게 만들고 있다. 초등학교 시절 양궁과 연을 맺었지만 박정윤은 운동을 접고 평범한 학생으로 지냈다. 성인이 된 후 양궁 동호회에 들어가 다시 활을 잡았다. 동호회에서 실력을 키워 선수로 다시 꿈을 키웠다. 지난해 9월 열린 국가대표 선발전에서 최종 성적 2위로 생애 첫 국가대표가 됐다.

박정윤 과녁 조준 (오카자키[일본]=연합뉴스) 윤동진 기자 = 30일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 컴파운드 여자 단체 동메달 결정전 한국 대 대만 경기. 한국 박정윤이 활을 쏘고 있다. 2026.9.30 mon@yna.co.kr(끝)

아시안게임 같은 큰 대회는 첫 출전이다. 세계 대회 경험이 많지 않아 떨릴 법도 했지만 박정윤은 자신의 실력을 그대로 발휘했다. 컴파운드 랭킹 라운드에서 무려 702점을 쏘면서 한국 선수 중에 제일 뛰어난 실력을 보였다. 전체 3위였다.

이후 박예린, 강연서와 함께 뛰어난 호흡을 보여주며 여자 단체전에서 맹활약했다. 인도와의 준결승전에서 한국은 1점차로 패배했지만 동메달 결정전에서 대만을 제압하는데 성공했다.

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혼성 단체전에서도 박정윤은 빛났다. 일본과의 16강전에서 16발을 모두 10점에 명중했다. 최용희와 함께 'X10' 11개를 기록하면서 세계 신기록을 갈아치웠다. 8강에서는 이란을 만나서 158대158로 비겼지만 슛오프에서 승리하면서 4강 진출에 성공했다. 준결승에서 중국을 상대로 한 수 위의 기량을 증명하며 결승에 올랐지만 인도한테 또 밀리며 아쉽게 은메달에 만족해야 했다.

박정윤·최용희, 컴파운드 혼성전 은메달 획득 (오카자키[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 30일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 컴파운드 혼성 단체 결승전 한국 대 인도의 경기. 슛오프 끝에 져 은메달을 획득한 박정윤과 최용희가 시상식을 마치고 퇴장하며 관중석을 향해 인사하고 있다. 2026.9.30 dwise@yna.co.kr(끝)

박정윤은 메달 2개를 목에 걸었다. 아직 개인전이 남아있는 만큼, 생애 첫 아시안게임 금메달도 가능하다. 박정윤이 뛰어난 활약을 하며 주목을 받자 외모도 화제가 되고 있다.