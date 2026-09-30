日 60년 만의 쾌거! 대한민국 굴욕의 아시안게임으로 남았는데…일본, '金 1개→메달 총 7개' 탁구 성적에 만족

하야타 히나에 패한 신유빈 (도요타[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 23일 일본 아이치현 스카이홀에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 탁구 여자단체 준결승 대한민국과 일본의 경기. 대한민국 신유빈이 일본 하야타 히나에게 세개의 세트를 모두 내준 뒤 아쉬워하고 있다. 2026.9.23 dwise@yna.co.kr(끝)

신유빈, 아쉬운 패배 (도요타[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 23일 일본 아이치현 스카이홀에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 탁구 여자단체 준결승 대한민국과 일본의 경기. 대한민국 신유빈이 일본 하야타 히나에게 세개의 세트를 모두 내준 뒤 인사를 나누고 있다. 2026.9.23 dwise@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김가을 기자]일본이 60년 만의 쾌거에 활짝 웃었다.

일본 언론 '니혼테레비뉴스'는 30일 '2026년 아이치-나고야 아시안게임 탁구 경기가 막을 내렸다. 일본은 남자 단체전에서 60년 만에 금메달을 차지하는 등 총 7개의 메달을 획득했다'고 보도했다.

'세계랭킹 2위' 일본은 사상 처음으로 '만리장성'을 무너뜨렸다. 일본은 남자 단체전 결승에서 3시간이 넘는 대혈투 끝에 '세계 랭킹 1위' 중국을 3대2로 제압했다. 준결승에서 대한민국을 3대0으로 꺾고 44년 만의 결승 진출에 성공한 일본은 1966년 방콕 대회 이후 자 단체전에서 금메달을 목에 걸었다. 일본이 중국을 제치고 아시안게임에서 우승한 것은 이번이 처음이다. 일본은 남자 단체전 금메달을 비롯해 은메달 3, 동메달 3개 등 총 7개의 메달을 수확했다.

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아쉬워하는 안재현 (도요타[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 23일 일본 아이치현 스카이홀에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 탁구 남자단체 준결승 대한민국과 일본의 경기. 대한민국 안재현이 일본 하리모토 도모카즈를 상대로 3세트를 연달아 내준 뒤 아쉬워하고 있다. 2026.9.23 dwise@yna.co.kr(끝)

'니혼테레비뉴스'는 '남자 단체 결승에서 중국을 상대로 60년 만에 금메달을 차지했다. 중국의 아시안게임 9연패를 막아냈다. 일본은 남자 단식에서도 우승 기대가 있었다. 하지만 하리모토 도모카즈가 8강전에서 일격을 허용하며 패했다. 마쓰시마 소라도 중국에 패해 메달을 따지 못했다. 중국은 남자 단체전에서 아쉬움을 맛봤지만, 그 외 6종목에서는 중국 선수들이 우승했다. 남자 단식, 복식, 여자부 단식, 복식, 단체전 등에서 금메달을 차지했다'고 전했다.

남자 탁구, 일본에 패하며 동메달 (도요타[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 23일 일본 아이치현 스카이홀에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 탁구 남자단체 준결승 대한민국과 일본의 경기. 대한민국 오준성이 일본 도가미 ??스케를 상대로 패한 뒤 인사를 나누고 있다. 대한민국은 이날 일본에 0-3으로 패하며 동메달을 획득했다. 2026.9.23 dwise@yna.co.kr(끝)

한편, 한국 탁구는 이번 대회에서 눈물을 흘렸다. 남녀 단체전에서 일본에 연달아 패하며 고개를 숙였다. 남녀단체전 동메달, 임종훈-신유빈의 혼합복식 동메달 등 동메달 3개가 최종 성적이다. 남자 탁구는 1990년 베이징 대회 이후 36년 만에 처음으로 남자단체전 결승행을 놓쳤다. 한국 탁구가 금메달은 커녕, 은메달도 따지 못한 건 탁구가 아시안게임 정식 종목으로 채택된 1958년 대회 이래 처음이다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com