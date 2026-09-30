"이런 국대 또 있을까" '국민 삐약이' 신유빈이 亞게임 귀국후 가장 먼저 한 일..."네팔 어린이 위해 써달라" 요헤미티와 5000만원 기부

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[스포츠조선 전영지 기자]탁구 국가대표 신유빈이 네팔 홍수 피해 어린이를 위해 5000만원을 기부했다.

유니세프 한국위원회는 30일 "신유빈 선수가 스포츠 뉴트리션 브랜드 요헤미티를 통해 네팔 홍수 피해 어린이를 위해 써달라며 5000만원을 기부했다"고 밝혔다.

이번 기부는 최악의 홍수로 삶의 터전을 잃은 네팔 어린이와 가족의 긴급구호 및 일상 회복을 돕고 위한 것으로 신유빈이 요헤미티 광고 모델료 일부를 기부하겠다는 뜻을 전했고, 요헤미티가 이에 동참하면서 함께 기금을 마련했다. 이 기금은 유니세프 네팔사무소를 통해 피해 지역 어린이와 가족을 위한 식수·위생용품, 보건·영양 지원, 심리사회적 지원, 임시 학습 공간 마련 등 긴급구호 활동에 전액 사용될 예정이다.

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아이치-나고야아시안게임 여자단체전, 혼합복식에서 동메달 2개를 획득한 '국민 삐약이' 신유빈은 28일 귀국 직후 유니세프를 통해 네팔 어린이들을 위한 기부를 결정했다. 탁구신동 출신으로 17세에 대한항공 입단한 후 기부는 신유빈의 일상이다. 탁구를 더 잘하고 싶은 이유 역시 '나눔'인 신유빈은 매년 후배 유·청소년 선수들을 위한 기부는 물론 장애-비장애학생 '모두의 운동회' 서울림운동회에 기부로 동참해왔다. 신유빈은 아이치-나고야아시안게임을 앞두고 장애인탁구대표팀 선수들과 스태프에게 깜짝 운동화 선물을 건넨 데 이어 귀국 직후 네팔 어린이들을 위한 기부를 통해 '기부천사'의 행보를 이어갔다. 신유빈은 "홍수로 큰 어려움을 겪고 있는 네팔의 어린이들과 가족들에게 조금이나마 힘이 되길 바란다"면서 "하루빨리 안전한 일상을 되찾을 수 있기를 바란다"는 마음을 전했다.

요헤미티 이재선 대표는 "신유빈 선수의 나눔 제안에 뜻을 함께할 수 있어 기쁘다"며 "자연과 함께하는 스포츠 문화를 만들어가는 브랜드로서 네팔의 피해 소식에 마음이 무거웠다. 피해 지역 어린이들이 다시 일어설 수 있는 작은 힘이 되길 바란다"고 말했다.

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허금주 유니세프 한국위원회 사무총장은 "도움이 절실한 네팔 어린이들을 위해 따뜻한 마음을 모아주신 신유빈 선수와 요헤미티에 감사드린다"며 "재난으로 더욱 큰 어려움을 겪는 어린이들에게 지원이 신속하게 전달될 수 있도록 긴급구호 활동에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

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한편, 지난달 말 네팔에서 발생한 돌발 홍수로 6개 지역 17개 지자체서 약 8만4000명이 피해를 입었다. 이중 어린이는 약 3만2000명, 장애인은 약 1800명에 이르며, 상수도 시설 50곳과 학교 20곳이 파괴되는 등 어린이들의 생존과 교육에도 피해가 확산되고 있다. 유니세프는 네팔 정부와 협력해 피해 지역의 상수도 시설 복구를 지원하고, 식수·위생용품과 영양실조 치료식, 학생·교사용 학습 키트를 제공하는 한편 심리적 어려움을 겪는 어린이와 가족을 위한 심리사회적 지원을 확대하고 있다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com