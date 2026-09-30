'윤서영 2위·이건혁 3위' 男25m 속사권총 1스테이지, 단체·개인 메달 쌍끌이 정조준…'베테랑' 송종호는 10위 주춤

훈련하는 윤서영. 연합뉴스

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[스포츠조선 고재완 기자] 한국 남자 사격 국가대표팀이 25m 속사 권총에서 쾌조의 출발을 알리며 단체전과 개인전 동반 메달 사냥에 힘찬 시동을 걸었다.

송종호, 윤서영, 이건혁으로 구성된 한국 남자 사격 대표팀은 30일 일본 아이치현 종합사격장에서 열린 '2026 아이치-나고야 아시안게임' 남자 25m 속사권총 단체 결선 및 개인 예선 스테이지1에 출전해 메달 획득을 향한 순조로운 레이스를 펼쳤다.

특히 신예급 총잡이들의 집중력이 돋보였다. 윤서영은 8초 사격 100점, 6초 사격 99점을 기록한 뒤 4초 사격 94점으로 마무리하며 총점 293점(9x)으로 전체 2위에 랭크됐다. 그 뒤를 바짝 쫓은 이건혁도 8초 사격 98점, 6초 사격 100점, 4초 사격 94점으로 총점 292점(8x)으로 3위에 이름을 올렸다.

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이들은 선두를 달린 중국의 쑤롄보판(297점·12x)과 함께 나란히 최상위권에 포진하며 개인전 결선 진출의 청신호를 밝혔다.

두 선수의 맹활약에 힘입어 단체전에서도 기대감을 한껏 끌어올렸다. 한국은 스테이지1 중간 합계 873점(28x)을 기록하며 순위표 최상단을 차지했다. 중국870점(24x), 인도네시아 861점(13x)이 뒤를 이었다.

계속되는 사격 훈련 윤서영. 연합뉴스

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다만 맏형 송종호의 출발은 아쉬움을 삼켰다. 2022 항저우 아시안게임 공기권총 단체전 은메달을 수확하는 등 풍부한 경험을 자랑하는 송종호는 이날 사대에서 8초 99점, 6초 98점까지는 무난했지만 4초에서 91점에 그치며 10위(288점·11x)로 스테이지1을 마감했다.

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하지만 아직 승부는 끝나지 않았다. 25m 속사 권총은 다음 달 1일 오전 9시 40분부터 이어지는 스테이지2 기록까지 합산해 단체전 최종 순위와 개인전 결선 진출자를 가린다. 윤서영과 이건혁이 현재의 절정의 감각을 유지하고, 송종호가 스테이지2에서 노련미를 앞세워 뒷심을 발휘한다면 단체전은 물론 개인전까지 멀티 메달 수확이라는 값진 결실을 맺을 것으로 기대를 모은다.

훈련하는 윤서영. 연합뉴스

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고재완 기자 star77@sportschosun.com