"초대박!" '클라이밍 천재' 서채현, '100점 만점' 볼더링 완등…아시안게임 韓 사상 첫 '2관왕 노린다'

Asian Games - Aichi-Nagoya 2026 - Sport Climbing - Women's Boulder - Semifinals - Nagoya International Exhibition Hall, Nagoya, Japan - September 30, 2026 South Korea's Chaehyun Seo waves to the crowd after competing REUTERS/Andrew Couldridge

Asian Games - Aichi-Nagoya 2026 - Sport Climbing - Women's Boulder - Semifinals - Nagoya International Exhibition Hall, Nagoya, Japan - September 30, 2026 South Korea's Heeju Noh in action REUTERS/Andrew Couldridge

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[스포츠조선 김가을 기자]대한민국 여자 스포츠클라이밍 '간판' 서채현이 금메달 도전에 본격 시동을 걸었다.

서채현은 30일 일본 나고야 국제전시장에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 여자부 볼더링 준결승에서 4개의 과제를 모두 첫 도전에 완등하는 놀라운 플래시(첫 시도에 완등) 행진을 펼쳤다. 100점(과제당 25점) 만점으로 결승에 진출했다. 리드가 주 종목인 서채현은 먼저 치른 볼더링 종목에서 결승에 안착, 대회 2관왕의 희망을 밝혔다.

2021년 열린 도쿄올림픽에서 은메달을 목에 건 노나카 미호(일본·99.8점)도 4개 과제를 모두 풀었다. 하지만 세 번째 과제를 3차례 시도 만에 끝내 서채현에 0.2 점을 밀리며 2위에 랭크됐다.

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함께 출전한 노희주는 4개 과제 가운데 2개를 완등하며 69.8점을 받아 7위를 기록했다. 8위까지 주어지는 결승행 티켓을 따냈다.

10월 1일 열리는 여자 볼더링 결승에선 한국 2명, 일본 2명, 중국 2명, 싱가포르 2명이 금메달을 놓고 겨룬다.

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한편, 남자 스피드 종목에 출전한 조진용과 김동준은 19명의 출전 선수 가운데 각각 9위(5초04)와 14위(5초38)를 기록했다. 16명이 출전하는 결승에 진출했다. 남자 스피드 결승도 10월 1일 치러진다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com