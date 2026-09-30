[오피셜]2027~2028년 세계 장애인 수영 월드시리즈 인천박태환수영장서 연속 개최...세계선수권 유치 교두보

크레이그 니콜슨 WPS총괄책임자(오른쪽)가 지난29일 보수공사가 진행중인 인천 문학박태환수영장의 현장 실사를 하고 있다.

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[스포츠조선 전영지 기자]세계장애인수영연맹(WPS)이 2027년과 2028년 월드시리즈 대회를 인천 문학박태환수영장에서 2년 연속 개최하기로 최종 확정했다.

이는 한국에서 처음 열리는 세계 장애인 수영 월드시리즈로, 국내 장애인 수영의 국제적 위상 제고와 선수들의 국제대회 참여 장벽 해소에 큰 전환점이 될 전망이다. WPS는 29~30일 관계자들이 방한해 현장 실사 검사를 마친 뒤 인천 개최를 최종 승인했다. 이로써 한국은 호주 골드코스트, 스페인 바르셀로나, 이탈리아 리냐노, 프랑스 파리, 멕시코 과달라하라 등과 함께 세계장애인 수영 월드시리즈 정규 개최 도시에 이름을 올렸다.

크레이그 니콜슨 WPS 총괄책임자는 "한국에서 처음 열리는 월드시리즈임에도 이번 인스펙션을 통해 운영 기초가 잘 준비돼 있고 유관기관의 협조도 원활하다는 것을 확인했다"며 "내년 동아시아 지역 유일의 월드시리즈인 만큼 많은 참가가 기대된다"며 만족감을 드러냈다.

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이번 개최 확정으로 국내 장애인 수영선수들이 겪던 주요 애로사항 중 하나인 국제등급분류(장애등급 판정) 문제가 크게 해소될 전망이다. 그동안 한국 선수들은 국제대회 참가를 위한 WPS등급을 받기 위해 해외로 나가야 했다. 그러나 국내에서 월드시리즈가 열리게 되면서 이같은 절차적·경제적 부담이 줄어들게 됐다.

또한 세계 정상급 선수들이 참가하는 국제 대회를 국내에서 경험함으로써 선수들의 경기력 향상과 저변 확대, 장애인 수영에 대한 국민적 관심 증대도 기대된다.

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2019년 광주세계수영선수권 대변인 출신 성백유 대한장애인수영연맹 회장은 "이번 2년 연속 월드시리즈 개최로 국내 장애인수영 선수들의 오랜 숙원 사업이 이뤄졌으며, 그동안 좋은 기록을 갖고 있으면서도 국제등급을 받지 못한 장애인 선수들이 국제등급을 받을 수 있는 기회가 돼 한국 장애인수영이 한 단계 발전하는 계기가 될 것으로 믿는다"면서 "타이틀스폰서도 구해야 하고, 인천지역 기업으로부터 적극적인 후원이 필요하다"며 관심을 요청했다. 성 회장이 취임 당시 임기내 세계장애인수영선수권 유치를 공약했던 만큼 이번 월드시리즈 개최가 그 징검다리가 되기를 기대하고 있다. 인태준 심판위원장은 "세계장애인수영선수권은 월드시리즈를 개최한 경험이 있는 국가에서만 열릴 수 있으며, 이번 2027~2028 월드시리즈 대회가 원만히 치러지면 2029년에 예정돼 있는 세계선수권 개최의 가능성이 열린다. WPS와 구두합의가 돼 있다"고 밝혔다.

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대한장애인수영연맹은 인천에 세계장애인수영 월드시리즈 조직위원회를 구성하고, 10월부터 대회 운영·홍보·자원봉사·시설 보완 등 세부 준비 작업을 본격화한다. 2027년 5월 첫 대회를 성공적으로 치르고, 2028년 대회까지 안정적으로 이어간다는 목표다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com