"군대에서 사람 됐다" 비매너 논란 딛고 AG 메달 노렸던 권순우, '악!' 이번엔 무릎 부상으로 '눈물의 기권', 무리한 일정에 '발목'

사진제공=대한테니스협회

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[스포츠조선 윤진만 기자]대한민국 테니스 사상 첫 데이비스컵 8강 진출을 이끈 간판스타 권순우(충남체육회)가 아시안게임에선 부상으로 기세를 이어가지 못했다. 한국 테니스의 메달 전선에도 적신호가 켜졌다.

권순우는 30일 일본 나고야 히가시야마 코엔 테니스센터에서 열린 쿠모윤 술타노프(우즈베키스탄)와의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 테니스 남자 단식 3라운드(16강)에서 경기 시작 11분만에 무릎 통증을 호소하며 기권을 선언했다. 1세트에서 0-3으로 끌려가는 상황이었다.

무리한 일정이 결국 화근이 된 것으로 보인다. 권순우는 전날 남자단식 2회전, 남자복식 2회전 경기를 모두 치렀다. 특히 남자복식은 현지 날씨 사정으로 30일 자정 무렵에 종료됐다. 이날 단식 도전을 이어갔지만, 컨디션 조절에 애를 먹었던 것으로 전해졌다. 홍성찬(당진시청)과 복식조를 이룬 권순우는 남자 복식 2회전에서 일본의 구스하라 유스케-나카가와 순스케조에 1대2로 패하며 탈락 고배를 마셨다. 지난 2022년 항저우대회에서 비매너 논란에 휩싸였던 권순우는 이번 대회를 앞두고 "저번과 같은 실수를 하지 않는 것이 목표다. 군대를 다녀오고 나서 많이 성숙해졌다고 생각했는데, 이번에 US오픈 시리즈 돌면서 다시 돌아온 것 같더라. 그래서 이번 목표는 저번 같은 실수는 하지 말자이다"라며 의지를 다잡았으나, 아쉬움 속 대회를 마무리했다.

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'에이스' 권순우의 기권으로 한국 테니스의 메달 가능성은 줄었다. 앞서 박소현(강원특별자치도청)도 이날 정보영(안동시청)과 짝을 이뤄 여자 복식 2회전에 출전할 예정이었으나, 독감 증세를 보이며 기권했다. 남자복식 남지성-박의성, 여자 복식 장수정 백다연조, 혼합복식 신산희-이은혜조, 신우빈-구연우조만이 경기를 남겨두고 있다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com