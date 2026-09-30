'또 컴퓨터 신궁에 당했다, 19발 연속 10점 명중' 中 양궁 컴파운드 남자 단체 결승, 인도에 237-238 역전패..'인도 컴파운드 금 3개 싹쓸이'

India team members react during playing South Korea in the compound men's team semifinal in archery, at the Asian Games in Okazaki, Japan, Wednesday, Sept. 30, 2026. (AP Photo/Eugene Hoshiko)

Asian Games - Aichi-Nagoya 2026 - Archery - Compound Men's Team - Gold Medal Match - China v India - Okazaki Central Park Multipurpose Square, Okazaki, Japan - September 30, 2026 India's Kushal Dalal in action REUTERS/Anushree Fadnavis

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[스포츠조선 노주환 기자]인도 양궁이 아시안게임에서 모두를 놀라게 만들었다. 컴파운드 부문에서 독보적인 실력을 뽐냈다. 인도는 여자 단체전에 이어 남자 단체전에서 중국을 명승부 끝에 역전승하면 금메달을 차지했다. 특히 19발 연속 10점이라는 신기에 가까운 집중력으로 뒤집기 드라마를 썼다.

인도 양궁 남자 대표팀은 30일 일본 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 벌어진 중국과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 양궁 컴파운드 남자 단체전 결승에서 238대237로 한점차로 승리하며 우승했다.

컴파운드 단체전 결승은 각 팀 3명이 총 24발의 화살을 쏘아 총점으로 승자를 결정한다. 6발씩 총 4라운드다. 3명의 선수가 각각 2발씩 쏜다. 컴파운드는 한국이 세계 최강인 '리커브'와는 조금 다른 활을 이용하는 세부 종목이다. 도르래와 케이블 시스템을 활용해서 좀더 쉽고 편하게 쏠 수 있는 현대식 활이다. 리커브에 비해 정확도가 높아 9점 이하의 점수를 쏘면 치명적인 실수로 승패가 큰 영향을 준다.

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Asian Games - Aichi-Nagoya 2026 - Archery - Compound Men's Team - Gold Medal Match - China v India - Okazaki Central Park Multipurpose Square, Okazaki, Japan - September 30, 2026 India's Ganesh Mani Ratnam Thirumuru in action REUTERS/Anushree Fadnavis

인도는 쿠샬 달라, 라제쉬 자다브, 랏탐 티루무루가 사대에 섰다. 중국은 랴오지아하오, 류진위, 시진규가 나섰다.

중국은 1라운드 출발이 완벽했다. 첫 6발을 전부 10점에 꽂았다. 반면 인도는 흔들렸다. 첫 2발을 10점에 쏜 후 이후 3발이 9점에 꽂고 말았다. 남자 선수에게 9점은 실수로 간주된다. 1라운드 결과, 중국이 60-58로 2점 앞섰다.

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중국은 2라운드에서도 60점 만점, 정신을 차린 인도도 60점을 쏘았다. 여전히 중국이 120-118로 2점 리드했다.

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India team members, right, are greeted by South Korean team members after winning the compound men's team semifinal in archery, at the Asian Games in Okazaki, Japan, Wednesday, Sept. 30, 2026. (AP Photo/Eugene Hoshiko)

인도의 반전 드라마는 후반에 연출됐다. 중국이 3라운드에서 10점 5발, 9점 1발을 기록했다. 반면 인도는 또 6발 모두를 10점에 명중시켰다. 인도가 1점차로 중국을 압박했다. 뒤집기는 마지막 4라운드에서 펼쳐졌다. 중국은 마지막 라운드 첫발에 8점을 쏘는 치명적인 실수를 범했다. 나머지 5발을 10점에 꽂았지만 인도의 상승세를 막지 못했다. 인도는 4라운드 6발을 모두 10점에 꽂아 넣었다. 인도는 결과적으로 6번째 화살부터 마지막까지 19발을 모두 10점에 집어 넣는 환상적인 뒷심으로 중국을 물리쳤다.

Asian Games - Aichi-Nagoya 2026 - Archery - Compound Mixed Team - Gold Medal Match - India v South Korea - Okazaki Central Park Multipurpose Square, Okazaki, Japan - September 30, 2026 Gold medallists India's Chikitha Taniparthi and Sahil Rajesh Jadhav celebrate after winning the Compound Mixed Team Final REUTERS/Anushree Fadnavis

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인도는 이날 열린 양궁 컴파운드 금메달 3개를 싹쓸이 했다. 남자 단체 결승에 앞서 벌어진 여자 단체 결승에선 중국을 238대234로 눌렀다. 또 인도는 혼성 결승에선 한국과 슛오프 혈투 끝에 금메달을 차지했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com