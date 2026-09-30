'또 14연패 대기록, 中에 금메달 주고 시작하자' 천이원 다이빙 여자 스프링보드 3m 2연패 달성, 중국 천지아에 극적인 역전 우승..'14연속 금은 싹쓸이'

TOPSHOT - China's Chen Yiwen competes in the women's 3m springboard final diving event during the 2026 Asian Games at the Tokyo Aquatics Centre in Tokyo on September 30, 2026. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

Gold medallist China's Chen Yiwen is seen on television as China's national anthem plays during the victory ceremony of the women's 3m springboard final diving event during the 2026 Asian Games at the Tokyo Aquatics Centre in Tokyo on September 30, 2026. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

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[스포츠조선 노주환 기자]또 아시안게임 다이빙에서 14연패가 나왔다. 그 주인공은 중국 다이빙 에이스 천이원이다. 여자 스프링보드 3m에서 금메달을 차지했다. 은메달도 중국이 가져갔다.

천이원은 30일 일본 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 다이빙 여자 스프링보드 3m 결선에서 총점 358.05점으로 정상에 올랐다. 그는 아시안게임 역사상 같은 종목에서 타이틀 방어(2연패)에 성공한 세 번째 선수가 됐다. 중국 대표 동료 천지아는 347.45점으로 은메달을 차지했다, 중국 대표팀은 14회 연속으로 이 종목에서 금·은메달을 싹쓸이했으며, 일본 미카미 사야카가 332.35점으로 동메달을 획득했다. 한국 대표 김수지는 282.45점으로 4위였다.

Asian Games - Aichi-Nagoya 2026 - Diving - Women's 3m Springboard - Final - Tokyo Aquatics Centre, Koto, Tokyo, Japan - September 30, 2026 South Korea's Suji Kim ahead of the final REUTERS/Manami Yamada

South Korea's Kim Su-ji prepares to compete in the women's 3m springboard final diving event during the 2026 Asian Games at the Tokyo Aquatics Centre in Tokyo on September 30, 2026. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

천이원과 천지아를 포함 총 10명의 선수가 여자 스프링보드 3m 결선에 진출했다. 중국 매체 소후닷컴에 따르면 천이원이 1라운드에서 선택한 것은 난이도 3.0의 405B(앞으로 2바퀴 반 회전 구부린 자세)였다. 심판 1명이 7.5점, 5명이 7.0점을 부여해 이 시기에서 63.00점을 얻었다. 천지아도 같은 동작으로 63.00점을 받아 공동 1위에 올랐다.

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2라운드에서 천지아가 선택한 것은 난이도 3.1의 107B(앞으로 3바퀴 반 회전 구부린 자세)였으며, 심판 3명이 8.5점, 4명이 8.0점을 부여해 이 시기에서 75.95점의 고득점으로 단독 선두로 올라섰다. 합계 138.95점이었다. 천이원은 난이도 3.0의 205B(뒤로 2바퀴 반 회전 구부린 자세)였으며, 심판 2명이 8.5점, 3명이 8.0점을 부여해 이 시기에서 72.00점을 얻어 합계 135.00점을 기록했다.

China's Chen Jia competes in the women's 3m springboard final diving event during the 2026 Asian Games at the Tokyo Aquatics Centre in Tokyo on September 30, 2026. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

3라운드에서 천지아는 난이도 3.0의 305B(반대로 2바퀴 반 회전 구부린 자세)으로 입수했다. 심판 2명이 8.5점, 4명이 8.0점을 부여해 이 시기에서 72.00점을 얻어 합계 210.95점으로 1위를 유지했다. 천이원은 천지아와 같은 동작을 연기했다. 심판 4명이 8.0점을 부여해 역시 72.00점을 얻어 합계 207.00점으로 2위였다.

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4라운드에서 역전 드라마가 나왔다. 천이원이 107B를 선택해 완벽하게 수행했고, 심판 5명이 8.5점을 부여해 전 라운드 최고점인 79.05점을 받아 합계 286.05점으로 역전에 성공하며 1위를 찍었다. 반면 천지아는 205B에서 실수해 심판 3명이 6.5점, 1명이 6.0점을 부여해 60.00점을 얻는데 그쳤다. 총점 270.95점으로 2위로 추락했다.

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(260930) -- TOKYO, Sept. 30, 2026 (Xinhua) -- Chen Jia of China competes during the women's 3m springboard final of diving at the 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026 in Tokyo, Japan, Sept. 30, 2026. (Xinhua/Wu Zhizun)

마지막 라운드에서 천이원이 선택한 것은 난이도 3.0의 5152B(앞으로 2바퀴 반 회전 1바퀴 비틀기 구부린 자세)였으며, 심판 5명이 8.0점, 2명이 7.5점을 주었다. 그는 합계 385.05점으로 우승, 타이틀 방어에 성공했다. 중국은 해당 종목 아시안게임 14연패를 달성했다. 천이원은 궈징징(1998년, 2002년), 허쯔(2010년, 2014년)에 이어 세 번째로 2연패를 달성했다. 반면 천지아는 같은 동작에서 8.5점 6개와 8.0점 1개를 받아 76.50점으로 합계 347.45점으로 은메달을 획득했다.

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중국은 하루 전 천위시가 이번 대회 다이빙 여자 10m 플랫폼에서 우승하며 이 종목 14연패의 대기록을 작성했다. 함께 출전한 루웨이(중국) 은메달을 획득하며 중국이 9번째로 이 종목에서 금·은 모두 싹쓸이했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com