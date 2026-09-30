'1일 2경기' 자정 넘긴 살인 일정! 결국 탈났다, 권순우 무릎 부상 11분 만에 기권…테니스 남녀 단식 전원 탈락

기뻐하는 권순우 (서울=연합뉴스) 19일 서울 올림픽공원 테니스장에서 열린 2026 데이비스컵 테니스 최종 본선 진출전 2라운드 둘째 날 단식 경기에서 수미트 나갈(247위)에게 2-0(6-1 6-2)으로 승리하며 8강 진출을 확정 지은 한국의 권순우가 기뻐하고 있다. 2026.9.19 [대한테니스협회 제공. 재판매 및 DB 금지]

발언하는 권순우 (서울=연합뉴스) 권순우가 16일 서울 송파구 올림픽공원 테니스경기장에서 열린 사전 인터뷰에서 발언하고 있다. 2026.9.16 [대한테니스협회 제공. 재판매 및 DB 금지]

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김성원 기자]한국 테니스 간판 권순우(충남체육회)가 11분 만에 기권했다.

권순우는 30일 일본 나고야 히가시야마 공원 테니스센터에서 열린 쿠모윤 술타노프(우즈베키스탄)와의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 단식 3회전에서 경기 시작 11분 만에 왼쪽 무릎 통증을 호소하며 기권을 선언했다.

그는 전날 단식 2회전과 남자복식 2회전을 모두 치렀다. 우천에 따른 일정 지연으로 자정이 넘어서야 복식 경기를 마쳤다. 홍성찬(당진시청)과 짝을 이룬 복식에서 일본의 구스하라 유스케-나카가와 순스케 조에 1대2로 져 탈락했다.

Advertisement

권순우 '승리를 향해' (서울=연합뉴스) 19일 서울 올림픽공원 테니스장에서 열린 2026 데이비스컵 테니스 최종 본선 진출전 2라운드 둘째 날 단식 경기에서 한국의 권순우가 수미트 나갈과 경기를 펼치고 있다. 2026.9.19 [대한테니스협회 제공. 재판매 및 DB 금지]

최악의 몸상태였다. 권순우는 1세트 0-3으로 뒤진 상황에서 포기했다. 권순우의 기권으로 한국 선수들은 남녀 단식에서 모두 탈락했다.

홍성찬은 남자 단식 2회전, 구연우(CJ제일제당)와 백다연(NH농협은행)은 여자 단식 2회전을 통과하지 못했다.

Advertisement

여자복식에 나선 박소현(강원도청)-정보영(안동시청) 조도 이날 2회전을 포기했다. 박소현이 독감에 걸려 기권한 것으로 알려졌다.

Advertisement

한국 테니스는 이번 대회에서 최대 금메달 4개를 목표로 내걸었다. 그러나 남녀 단식에서 모두 탈락하면서 목표 달성은 물건너갔다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com