'1일 2경기' 자정 넘긴 살인 일정! 결국 탈났다, 권순우 무릎 부상 11분 만에 기권…테니스 남녀 단식 전원 탈락

[스포츠조선 김성원 기자]한국 테니스 간판 권순우(충남체육회)가 11분 만에 기권했다.
권순우는 30일 일본 나고야 히가시야마 공원 테니스센터에서 열린 쿠모윤 술타노프(우즈베키스탄)와의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 단식 3회전에서 경기 시작 11분 만에 왼쪽 무릎 통증을 호소하며 기권을 선언했다.
그는 전날 단식 2회전과 남자복식 2회전을 모두 치렀다. 우천에 따른 일정 지연으로 자정이 넘어서야 복식 경기를 마쳤다. 홍성찬(당진시청)과 짝을 이룬 복식에서 일본의 구스하라 유스케-나카가와 순스케 조에 1대2로 져 탈락했다.
최악의 몸상태였다. 권순우는 1세트 0-3으로 뒤진 상황에서 포기했다. 권순우의 기권으로 한국 선수들은 남녀 단식에서 모두 탈락했다.
홍성찬은 남자 단식 2회전, 구연우(CJ제일제당)와 백다연(NH농협은행)은 여자 단식 2회전을 통과하지 못했다.
여자복식에 나선 박소현(강원도청)-정보영(안동시청) 조도 이날 2회전을 포기했다. 박소현이 독감에 걸려 기권한 것으로 알려졌다.
한국 테니스는 이번 대회에서 최대 금메달 4개를 목표로 내걸었다. 그러나 남녀 단식에서 모두 탈락하면서 목표 달성은 물건너갔다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com