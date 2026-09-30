검찰, 경찰에 유승민 체육회장 재수사 요청

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[스포츠조선 전영지 기자]검찰이 유승민 대한체육회장의 배임 혐의 등에 대해 불송치 결정을 내린 경찰에 재수사를 요구했다.

30일 법조계에 따르면 서울중앙지검 형사5부(정재신 부장검사)는 29일 유 회장 사건을 불송치한 서울경찰청에 재수사를 요청했다.

경찰은 불송치 결정 이유를 명시한 서면과 서류, 증거물을 검사에게 보내야 하고, 검사는 경찰이 불송치한 사건에 대해 수사가 미진하거나 결정이 위법 또는 부당하다고 판단될 시 재수사를 요청할 수 있다.

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서울경찰청 금융범죄수사대는 지난 6월30일 유승민 대한체육회장(전 대한탁구협회장), 김택수 진천선수촌장(전 대한탁구협회 부회장), 정해천 전 대한탁구협회 사무처장에 대한 불송치(혐의 없음) 결정을 통보했다. 혐의 없음 결정은 증거 부족 또는 법률상 범죄가 성립되지 않아 처벌할 수 없다는 결정이다.

유 회장은 대한탁구협회장이었던 당시 후원금을 유치한 인사에게 유치금의 10%를 지급하는 인센티브 제도를 운영한 것과 관련 배임 혐의, 2020 도쿄올림픽을 앞두고 협회 경기력향상위원회가 국가대표로 추천한 선수가 아닌 다른 선수를 선발하도록 재검토를 요청해 업무방해 혐의를 받았다. 지난해 7월 체육시민연대·문화연대 등이 관련 혐의로 유 회장을 고발한 후 서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대가 이 사건을 배정받아 유 회장과 주변인, 탁구인 수십 명이 경찰 조사를 받았고 1년여의 수사 끝에 '불송치(혐의 없음)' 결정이 내려졌다. 경찰은 유 회장에게 인센티브 지급 결정권이 없어 배임 혐의가 성립하지 않고, 선수 선발을 재검토하도록 요청한 일은 탁구협회장으로서 정당한 권한이라고 판단했다.

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유 회장은 지난해 1월 대한체육회장 선거를 앞두고 불거진 이른바 '선수 바꿔치기' 의혹에 대해 "경기력향상위원회가 추천한 결과가 납득하기 어려워 재고를 요청한 것"이라며 "최종 결정은 협회장에게 있다"고 반박해왔다.또 지난 4월 스포츠윤리센터가 인센티브 제도가 '임원은 보수를 받을 수 없다'는 규정에 어긋난다며 전·현직 임원 4명에 대한 징계를 요구하자, 유 회장은 "행정적 절차에 대한 이해 부족과 실수에서 비롯된 것으로 고의성은 없었다"고 주장했다.

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지난해 1월 당선 이후 2년 가까이 유 회장을 흔들어온 해당 의혹은 수사 1년여 만의 불송치 결정으로 일단락된 듯했으나 아이치-나고야아시안게임이 한창인 시점, 검찰의 재수사 결정이 알려졌다. 검사의 재수사 요청시 경찰은 원칙적으로 3개월 이내에 재수사를 마쳐야 한다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com