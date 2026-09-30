"죄송합니다, 정말 죄송합니다" 엉망진창 AG, 결국 나고야 시장도 고개 숙였다 "원인은…" [나고야 LIVE]

People walk past Asian Games signages in Nagoya, Japan September 14, 2026. REUTERS/Edgar Su

A member of the staff walks near wooden container units built to house athletes, including the ones for Japanese and South Korean athletes, ahead of the Aichi-Nagoya 2026 Asian Games, in Nagoya, Japan, September 15, 2026. REUTERS/Edgar Su

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[나고야=스포츠조선 이종서 기자] 사고가 끊이지 않았던 아시안게임. 결국 나고야 시장이 직접 나와 사과를 했다.

일본 '마이니치 신문'은 30일 '미숙한 대회 운영으로 촌극이 잇따르고 있는 2026 아이치-나고야 아시안게임과 관련해, 대회 조직위원회 회장 대행을 맡고 있는 히로사와 이치로 나고야 시장이 마침내 고개를 숙였다'고 전했다.

히로사와 시장은 "결코 일어나서는 안 될 문제들로 인해 피해를 입은 선수들과 관계자 여러분께 깊이 사과드린다. 진심으로 뼈저리게 반성해야 한다"고 사과했다.

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매체는 '히로사와 시장이 이날 열린 정례 기자회견에서 끊이지 않는 대회 운영 논란에 대해 처음으로 입을 열었다'고 했다.

시장이 나왔지만, 조직위는 여전히 잠잠하다. 매체는 '반면 조직위 최고 책임자인 오무라 히데아키 아이치현 지사는 30일까지도 아무런 공식 입장을 내놓지 않고 있다'고 꼬집었다.

This picture taken on August 26, 2026 shows container-type accommodation facilities for athletes of the 2026 Asian Games in Nagoya, Aichi prefecture. (Photo by JIJI PRESS / AFP) / Japan OUT

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이번 아시안게임은 역대 최악이라는 평가를 받고 있다. 남자 하키 한국과 방글라데시의 경기 직전 북한 국가가 잘못 울려 퍼지는 황당한 사고가 발생했다. 선수촌을 대신해 도입된 임시 컨테이너 숙소를 두고 해외 선수들의 비좁다는 불만이 폭주했다. 셔틀버스가 오지 않아 선수들이 제때 훈련을 소화하지 못하기도 했다. 이 외에도 배드민턴은 18시간 동안 3경기를 치르는 강행군 일정을 치르기도 했다.

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계속된 히로사와 시장은 "현장 실무진의 인적 오류와 소통 부족이 원인"이라며 "해당 문제들은 현재 모두 해결된 상태다. 그간 발생한 상황들을 교훈 삼아 철저히 대응하고, 이번 경험을 앞으로의 운영에 적극 활용하겠다"고 했다.

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사고는 사고. 자화자찬도 이어졌다. 히로사와 시장은 "일본 대표팀이 지금까지 180개 이상의 메달을 휩쓰는 등 눈부신 활약을 펼치고 있다. 이번 대회가 엄청난 열광과 감동을 선사하고 있는 만큼, 운영상의 마이너스 요소를 차감하더라도 전체적인 긍정적 효과가 압도적으로 크다"고 자평했다.

다만, '대회 예산 삭감과 잇따른 운영 차질 사이의 인과관계'를 묻는 취재진의 질문이 나오자 히로사와 시장은 "현시점에서는 명확히 단정 지어 말할 수 없다"며 말을 아꼈다.

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나고야=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com