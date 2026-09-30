"아들아, 아빠가 꼭 메달 따올게" 금빛 염색한 김민석의 아름다운 도전, 금보다 값진 동메달 획득→AG 3회 연속 메달 기염

AG 3회 연속 메달 획득한 김민석 (나고야=연합뉴스) 이동해 기자 = 30일 일본 나고야 이나에 스포츠센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 레슬링 남자 그로코로만형 130kg급 동메달 결정전에서 한국 김민석이 투르크메니스탄의 아슬란 아가다다예프를 상대로 승리한 뒤 손인사를 하고 있다. 이날 김민석은 아슬란 아가다다예프를 7-2로 꺾고 아시안게임 3회 연속 메달 획득이라는 값진 성과를 거뒀다. 2026.9.30 eastsea@yna.co.kr(끝)

AG 3회 연속 메달 획득한 김민석 (나고야=연합뉴스) 이동해 기자 = 30일 일본 나고야 이나에 스포츠센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 레슬링 남자 그로코로만형 130kg급 동메달 결정전에서 한국 김민석이 투르크메니스탄의 아슬란 아가다다예프를 상대로 승리한 뒤 감독·코치와 포옹하고 있다. 이날 김민석은 아슬란 아가다다예프를 7-2로 꺾고 아시안게임 3회 연속 메달 획득이라는 값진 성과를 거뒀다. 2026.9.30 eastsea@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 윤진만 기자]한국 레슬링 간판스타 김민석(수원시청)이 아시안게임 무대에서 3회 연속 메달을 목에 거는 쾌거를 이뤘다.

김민석은 30일 일본 나고야 이나에 스포츠센터에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 레슬링 남자 그레코로만형 130kg급 동메달 결정전에서 아슬란 아가다다예프(투르크메니스탄)를 7대2로 꺾고 동메달을 차지했다. 이번 대회 한국 레슬링의 1호 메달로, 김민서는 2018년 자카르타-팔렘방대회, 2022년 항저우대회에 이어 3대회 연속 동메달을 거머쥐었다.

김민석은 이날 오전 라파엘 치추아슈빌리(우즈베키스탄)와 16강전을 1-1로 마친 뒤 선취점 우선 원칙에 따라 패배 고배를 마셨다. 치추아슈빌리의 결승 진출로 패자부활전 기회를 잡은 김민석은 올자스 시를리바이(카자흐스탄)를 6대1로 꺾으며 동메달 결정전에 올랐다.

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동메달 결정전 임하는 김민석 (나고야=연합뉴스) 이동해 기자 = 30일 일본 나고야 이나에 스포츠센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 레슬링 남자 그로코로만형 130kg급 동메달 결정전에서 한국 김민석이 투르크메니스탄의 아슬란 아가다다예프와 경기를 펼치고 있다. 이날 김민석은 아슬란 아가다다예프를 7-2로 꺾고 아시안게임 3회 연속 메달 획득이라는 값진 성과를 거뒀다. 2026.9.30 eastsea@yna.co.kr(끝)

김민석은 동메달 결정전에서 1피리어드 1분 20초를 남기고 상대방의 소극적인 플레이로 1점을 얻은 후 파테르 기회를 잡았다. 옆굴리기 공격으로 2점을 추가한 그는 다시 양옆으로 계속 옆굴리기를 시도해 점수차를 7-0으로 벌렸다. 김민석은 2피리어드에서도 빈틈없는 경기 운영으로 결국 5점차 승리를 거머쥐었다.

김민석은 지난해 3월 훈련 중 왼쪽 가슴 근육이 파열돼 수술이 필요하다는 진단을 받았으나 아시안게임 대회 출전을 위해 수술을 미뤘고, 올해 12월 태어나는 아들의 태명을 김메달로 지을 정도로 다부진 금빛 의지로 대회에 임했다.

배철 기자 ironman@sportschosun.com

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