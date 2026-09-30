"깜짝!" '0점 충격' 스포츠클라이밍 간판 이도현, 매서운 뒷심→짜릿한 '은빛' 등반

이도현 '정상을 향해' (나고야=연합뉴스) 한종찬 기자 = 30일 일본 나고야 국제전시장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 스포츠클라이밍 남자 볼더링 결승 경기. 한국 이도현이 과제를 풀고 있다. 2026.9.30 saba@yna.co.kr(끝)

'은메달입니다' (나고야=연합뉴스) 한종찬 기자 = 30일 일본 나고야 국제전시장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 스포츠클라이밍 남자 볼더링 결승 경기. 경기를 마친 한국 이도현이 인사하고 있다. 2026.9.30 saba@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김가을 기자]대한민국 스포츠클라이밍의 간판 이도현이 0점 충격을 딛고 값진 은메달을 거머쥐었다.

이도현은 30일 일본 나고야 국제전시장에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 스포츠클라이밍 볼더링 남자부 결승에서 최종 49.7점을 획득해 2위를 기록했다. 이로써 이도현은 2023년 열린 항저우 대회 콤바인 은메달에 이어 2개 대회 연속 은메달을 획득했다. 다만, 이번에도 '라이벌' 안라쿠 소라토(일본)의 벽을 넘지 못했다. 안라쿠는 이날 74.5점을 기록하며 금메달을 수확했다.

이도현은 전날 열린 준결승에서 4개의 과제 모두 완등하며 월등한 기량을 과시했다. 특히 2번과 4번 과제는 단 한 차례 시도 만에 성공하는 플래시(첫 시도에 완등)를 기록했다. 99.7점을 받으며 15명의 출전 선수 가운데 1위로 결승 진출에 성공했다. 그는 8명의 결승 진출자 중 가장 마지막 순서로 경기에 나섰다.

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'그래도 미래가 있기에' (나고야=연합뉴스) 한종찬 기자 = 30일 일본 나고야 국제전시장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 스포츠클라이밍 남자 볼더링 결승 경기. 경기를 마친 한국 이도현이 코치와 함께 퇴장하고 있다. 이날 경기에서 이도현은 은메달을 차지했다. 2026.9.30 saba@yna.co.kr(끝)

이도현 '정상을 향해 차근차근' (나고야=연합뉴스) 한종찬 기자 = 30일 일본 나고야 국제전시장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 스포츠클라이밍 남자 볼더링 결승 경기. 한국 이도현이 과제를 풀고 있다. 2026.9.30 saba@yna.co.kr(끝)

첫 경기에서 예상치 못한 위기를 맞았다. 1번 과제에서 아무런 점수 구간(존)에도 도달하지 못하며 0점을 기록했다. 시작부터 꼬였다. 하지만 흔들리지 않았다. 이도현은 이어진 2번 과제에서 단 한 차례 추락한 뒤 곧바로 완등에 성공하며 24.9점을 받았다. 세 번째 과제에서도 두 번만 추락하고 성공해 24.8점을 더했다. 세 번째 과제를 푼 건 안라쿠랑 이도현밖에 없었다.

운명의 마지막 4번 과제. 앞서 등반한 안라쿠가 존조차 찍지 못하고 0점에 그쳤다. 이도현에게 극적인 역전 기회가 찾아왔다. 하지만 이도현 역시 마지막 완등 고비를 넘지 못하면서 순위를 뒤집진 못했다.

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0점 아픔을 딛고 은메달을 목에 건 이도현은 다가오는 리드 경기에서 명예 회복과 함께 대회 첫 금메달에 재도전한다.

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한편, 2018년 자카르타-팔렘방 아시안게임에서 스포츠클라이밍 남자부 초대 금메달리스트에 오른 천종원은 30점으로 5위로 대회를 마무리했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com