'봉인'풀린 천재성+단아한 외모+완벽한 서사. AG 양궁여신 박정윤 월드클래스 입증. 동, 은 획득 그리고 1일 생애 첫 메이저 금메달 정조준

사진캡처=박정윤 SNS

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통한의 한발, 끝내 양궁의 첫 금메달은 대한민국을 외면했다. 하지만, '양궁 여신' 박정윤(29·창원시청)의 미친 성장세는 강력한 임팩트를 남겼다.

양궁 컴파운드 혼성 단체전 최용희(현대제철)와 함께 출전한 박정윤은 지난달 30일 일본 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 양궁 컴파운드 혼성 단체 결승에서 인도와 157대157로 동점, 슛오프에서 간발의 차이로 패하면서 은메달을 차지했다.

16강전에서 일본을 160대150으로 가볍게 제압했다. 16발, 160점의 만점기록으로 세계 신기록을 세웠다. 8강 이란전에서 158대158로 비겼지만 슛오프에서 승리, 4강에 진출했다.

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4강에서는 중국을 제압하며 결승에 진출했다.

결승 상대 인도는 만만치 않았다. 78=80 2점 차로 뒤진 한국은 3엔드에서 39점을 쏘면서, 38점에 그친 인도를 압박했다.

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운명의 4엔드. 박정윤의 엑스텐으로 출발한 한국은 40점 만점으로 완벽한 마무리를 했다. 하지만, 인도 역시 39점을 쏘며 역전을 허용하지 않았다.

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결국 운명의 슛오프. 각각 1발씩 쏘고, 동점일 경우 표적 정중앙에 가장 가까운 팀이 우승하는 방식이었다.

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박정윤은 엑스텐, 절체절명의 순간 완벽한 한 발을 적중시켰다. 인도는 두 발 모두 라인에 걸친 10점. 최용희가 10점만 쏘면 금메달이었지만, 9점에 그쳤다. 너무나 아쉬웠던 패배였다.

2018년 자카르타-팔렘방 대회에서 신설된 컴파운드 혼성 단체전에서 아직까지 한국은 금메달이 없다.

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미친 활약을 펼친 박정윤은 이날 강연서(성사중), 박예린(한국체대)과 함께 나선 여자 단체전에서도 동메달을 목에 걸었다. 3~4위전에서 대만을 229대228로 물리쳤다.

은 1, 동메달 1개를 수확한 박정윤은 월드 클래스임을 입증하고 있다. 초등학교 시절 양궁과 인연을 맺었지만, 이후 엘리트 선수의 길을 완전히 접었다. 고교 졸업 이후 2014년부터 패션업계에서 평범한 직장인 생활을 무려 6년 간 했다. 직장을 다니면서 양궁에 대한 꿈과 미련을 놓지 못해 주말마다 동호인으로 활을 다시 잡았다. '봉인'된 천부적 재능이 풀렸고, 국가대표 선발전에서 경쟁력을 발휘했다. 수많은 고민 끝에 결국 2021년 본격적 전업 선수의 길로 들어서며 2023년부터 창원시청 소속으로 정식 선수로 활약하고 있다.

지난해 9월 열린 국가대표 선발전에서 최종 2위로 생애 첫 태극마크를 달았다. 당연히 이번 아시안게임이 첫 메이저대회 출전이다. 흔들리지 않았다. 억눌렸던 재능의 한을 풀 듯 더욱 뛰어난 빛나는 기량을 발휘하고 있다. 컴파운드 랭킹 라운드에서 무려 702점을 쏘면서 한국 선수 최고점, 전체 3위를 기록한 그는 여자 단체전에서 맹활약했다. 혼성 단체전에서는 일본과의 16강전에서 16발 만점, 엑스텐 11개를 기록하며 세계 신기록을 갈아치웠고, 절체절명의 결승 슛오프에서 엑스텐을 꽂아 넣으며 자신의 기량을 입증했다.

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우여곡절의 서사, 천부적 재능을 바탕으로 한 걸출한 기량, 단아하면서도 화사한 외모 등 삼박자를 갖춘 박정윤은 1일 생애 첫 메이저대회 금메달을 노린다. 여자 개인전 8강에 안착한 그는 파틴 누르파테하 마트 살레(말레이시아)와 4강 진출을 놓고 다툰다. 류동혁 기자