우린 안세영을 과소평가하고 있다! 할 말 잃은 日 매체의 극찬 "사상 첫 AG 여자단식 2연패. 정말 놀랍다!" "AN의 벽은 너무 높았다"

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[스포츠조선 류동혁 기자] 일본 매체들도 감탄을 금치 못했다. '정말 놀라운 성과'라고 극찬했다.

일본 배드민턴 전문매체 '배드민턴 스피릿'은 30일 '야마구치 아카네가 안세영에게 패해 준우승을 차지했다. 안세영은 아시안게임 최초 연속 우승을 차지하는 놀라운 업적을 달성했다'고 보도했다.

자국 선수인 아카네의 은메달 소식과 함께, 안세영의 아시안게임 2연패를 비중있게 다뤘다.

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이 매체는 '아카네는 한국의 여제 안세영에게 도전했다. 장벽은 높고 두꺼웠다. 첫 게임에서는 점프 스매시와 컷을 조합해 민첩하게 공격하며 초반에 리드를 잡았지만, 중간부터 엔진을 가열시킨 안세영을 상대로 아무리 발버둥을 쳐도 계속 잡혔다'며 '1세트 9점까지 끈질긴 반격을 보였고, 16점까지 접전을 펼쳤다. 하지만, 피로감이 쌓였고, 수비적인 견고함과 긴 랠리로 인한 결정적 차이로 연속 3점을 허용히면서 1세트를 내준 뒤 2세트는 일방적 패배를 당했다'고 했다.

배드민턴 스피릿은 '이번 우승으로 안세영은 2022년 항저우에 이어 두 번째 연속 아시안 게임 우승을 차지했다. 특히, 아시안 게임 개인 배드민턴 종목에서 연속 우승을 거둔 것은 놀라운 성과'라고 했다.

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안세영은 세계랭킹 1위 다웠다.

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지난 29일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자단식 결승전에서 일본의 야마구치를 2대0(21-17, 21-9)으로 제압했다.

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레벨 차이가 있었다.

야마구치는 1세트에 전력 투구한 뒤 2세트 완전히 방전됐다. 경기가 끝난 뒤 아카네는 '안세영과 1세트 대등한 경기를 한 것에 만족한다. 개인적으로 많은 발전이 있었다'고 말할 정도였다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com