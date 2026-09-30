'내리 5연패에도 애써 공한증을 말하지 않았다' 이민성 감독의 간담을 서늘하게 만든 中 왕위둥 "우리와 아시아 일류 사이의 격차는 줄어들고 있다"

중국에 선제골 허용한 한국 (오사카=연합뉴스) 김성민 기자 = 30일 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 준결승 대한민국과 중국의 경기. 전반전 중국 왕위둥에게 선제골을 허용한 한국 선수들이 아쉬워하고 있다. 2026.9.30 ksm7976@yna.co.kr(끝)

한국, 아쉬운 선제골 허용 (오사카=연합뉴스) 김성민 기자 = 30일 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 준결승 대한민국과 중국의 경기. 전반전 중국 왕위둥에게 선제골을 허용한 한국 선수들이 아쉬워하고 있다. 2026.9.30 ksm7976@yna.co.kr

이영준 동점골, 같이 환호하는 배준호 (오사카=연합뉴스) 김성민 기자 = 30일 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 준결승 대한민국과 중국의 경기. 동점골을 넣은 한국 이영준이 세리머니를 하자 배준호가 환호하고 있다. 2026.9.30 ksm7976@yna.co.kr

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[스포츠조선 노주환 기자]"우리와 아시아 일류 사이의 격차는 줄어들고 있다."

한국 상대로 선제골을 터트린 중국 축구 국가대표 왕위둥(저장)은 아시안게임 남자 축구 결승 진출에 실패한 후 인터뷰에서 해외 진출에 대한 의지와 함께 아시아 강호들과의 격차가 좁혀지고 있다고 확신했다고 중국 신화통신이 30일 보도했다.

중국은 30일 일본 오사카 나가이 스타디움에서 벌어진 한국과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 축구 준결승에서 전반 23분 왕위둥의 선제골로 기선을 제압했지만 이후 이영준(그라스호퍼)에게 헤더 동점골, 배준호(스토크시티)에게 결승골을 얻어맞고 1대2로 졌다. 중국은 결승 진출에 실패했다. 중국은 아시안게임 남자 축구에서 한국에 5연패를 당했다. 그렇지만 그들은 더이상 '공한증'을 먼저 말하지 않는다.

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왕위둥은 유럽파가 다수 포함된 한국과의 대결에서 선전하며 격차가 줄고 있다는 확신이 들었다고 말했다. 또 그는 자신도 기회가 된다면 해외 진출을 하고 싶다고 밝혔다. 그는 "우리와 아시아 일류 팀의 격차가 줄어들고 있다고 느낀다. 한국과 비교했을 때 신체 조건은 사실 다 비슷하다. 전술적인 부분에서는 전반전에 그들을 비교적 잘 제어했고, 그들에게 특별히 좋은 기회를 주지 않았다"고 말했다.

배준호 '손키스 발사' (오사카=연합뉴스) 김성민 기자 = 30일 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 준결승 대한민국과 중국의 경기. 후반전 역전골을 넣은 한국 배준호가 세리머니를 하고 있다. 2026.9.30 ksm7976@yna.co.kr(끝)

또 왕위둥은 "한국의 7번(배준호)은 나와 포지션이 같고 스타일도 비슷하다. 그의 발재간과 템포와 공 처리 과정은 정말 강했다. 어쨌든 챔피언십(스토크시티 잉글랜드 2부)에서 뛰는 선수인 만큼, 우리는 더 많이 배워야 한다"고 말했다. 그는 자신의 향후 선수 커리어에 대해 "우선 (해외로)첫 발을 내딛는 것이 중요하다. 시도를 해봐야 한다. 결과가 어떻든 외국 생활을 경험해 보고, 외국의 (경기) 템포를 경험해봐야 한다. 해외로 나간 후에는 스스로 노력하는 수밖에 없다"고 말했다. 또 그는 "(해외 진출 시점에 대해선)고려해야 할 여러 요소가 많아 전체적으로 다시 봐야 한다"고 말했다. 그는 오늘 경기에 대해 "개인적으로 우리가 전반전은 매우 잘 치렀다. 상대방이 전방 압박을 강하게 하지 않아서 우리가 공을 소유하고 더 잘 전개할 수 있었다. 축구는 확실히 실력에 운이 더해져야 하는데, 우리가 이기지 못해 매우 아쉽다"면서 "그들이 두 번째 골을 넣은 후 약간 혼란스러워졌고, 모두가 배수진을 치고 공격할 수밖에 없었다. (장위닝의 마지막 슈팅은) 내 생각에 명백한 (상대방의) 핸드볼 (반칙)이었다"고 주장했다. 또 그는 "우리의 전체 목표는 반드시 메달 하나를 가져가는 것"이라고 말했다. 중국은 준결승에서 일본에 승부차기에서 패한 우즈베키스탄과 동메달 결정전을 갖는다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com

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