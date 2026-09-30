"얼굴만 예쁜 줄 알았더니" 25세에 직장 그만두고 다시 활잡은 '아이돌급 외모' 박정윤, 첫 아시안게임서 은+동메달 수확!..."내 선택 후회 없어, 개인전 금 도전할게요"

사진캡처=박정윤 SNS

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박찬준 기자]컴파운드의 '미녀 궁사' 박정윤이 생애 첫 아시안게임에서 은메달과 동메달을 수확했다.

박정윤은 30일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 양궁 컴파운드 혼성 단체전에서 최용희(현대제철)와 은메달을 합작했다. 앞서 여자 단체전에서 동메달을 따낸 박정윤은 하루에 두 차례 시상대에 올랐다.

박정윤은 경기 후 "값진 결과라고 생각한다. 색깔에 상관없이 준비한 기간이 길었던 만큼 뭐 하나라도 목에 걸어가자란 마음이었는데 감사하게도 이런 결과가 나와줘서 진짜 다행"이라고 했다.

Advertisement

박정윤은 이번 대회 최고의 기량을 과시하고 있다. 27일 일본과의 혼성 단체전 16강전에서 사고를 쳤다. 16발을 모두 10점에 명중했다. 대한양궁협회는 "컴파운드 혼성 대표팀이 'X10' 11개를 기록하며 세계 신기록, 아시아 신기록, 아시안게임 신기록을 동시에 경신했다"고 발표했다.

노력의 결과다. 아침 9시부터 밤 10시까지 평일과 주말 가리지 않고 활을 쐈다. 정규 훈련에 야간 훈련까지 더하면 하루 훈련량이 500발에 육박할 정도다. 박정윤은 "승패와 상관없이 스스로 생각했을 때 만족할 수 있는 경기였으면 좋겠다고 생각했다"며 "긴장을 많이 하는 편이라 제가 하고자 했던 과정을 못 지킬 때가 많았는데, 이번에는 그래도 꾹 참고 (경기를) 진행했던 것 같아서 만족스러웠다"고 웃었다.

사진캡처=박정윤 SNS

사진캡처=박정윤 SNS

Advertisement

박정윤은 특이한 이력의 선수다. 초등학교 때까지 양궁 선수로 활동했지만, 진로 고민을 이유로 운동을 그만뒀다. 미련이 남았던 박정윤은 25세에 동호인으로 컴파운드와 연을 맺었다. 주말마다 활을 쏘던 그는 재능을 잃지 않았다. 국가대표로 선발됐고, 선수로 전향하기 위해 직장을 퇴사했다.

Advertisement

박정윤은 "성인이 돼서 동호인으로라도 좋으니까 시작해 보자고 한 게 성적이 점점 괜찮아졌다"며 "그때 가르치던 선생님께서 '정윤아, 한번 해보자'고 하셨다"고 돌아봤다. 이어 "제가 한 선택에 대해 후회하지 않는다. 지금 좋아하는 일을 직업으로 하고 있다는 자체가 감사하다"고 했다.

Advertisement

박정윤은 이번 대회에서 자신의 능력을 십분 발휘하며 많은 이들의 주목을 받고 있다. 특히 외모에 대한 반응이 뜨겁다. 새로운 '미녀 궁사'로 떠오르고 있다.

박정윤은 1일 여자 개인전에 나서 금메달에 도전한다. 그는 "인도와 막상 붙어 보니까 벽이 느껴지지도 않았고 해볼 만하다는 생각이 들었다"며 "개인전이 남아 있으니까 들뜨지 않고 잘 준비해서 가져오도록 하겠다"고 힘줘 말했다.

Advertisement

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com