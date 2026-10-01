이런 대박있을까...인니 배드민턴 대형 사고, 20년 만의 대기록 터졌다! 228,000,000원 포상금은 덤이다, "몰락 위기 극복하고 거둔 성공"

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]역사적인 대기록의 주인공이 된 인도네시아 배드민턴 남자 복식 조다.

인도네시아의 CNN인도네시아는 30일(한국시각) '다니엘 마틴과 카르난도 레오는 2006년 이후 아시안게임에서 시드 배정을 받지 않은 선수로는 최초로 금메달을 따냈다'고 보도했다.

인도네시아의 레오-마틴 조는 29일 일본 아이치현의 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 남자복식 결승에서 중국의 량웨이컹-왕창 조를 2대1(19-21, 21-13, 21-18)로 꺾고 승리했다. 이번 승리로 레오와 마틴은 금메달을 목에 걸었다.

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1게임을 끈질긴 승부 끝에 19-21로 패했던 인도네시아는 2게임과 3게임에서는 다시 분위기를 주도하며 승리했다. 앞서 4강에서는 세계 랭킹 1위인 서승재-김원호 조를 꺾기도 했었다. 당시에도 두 선수는 압도적이었다. 2대0으로 완파하고 결승에 올랐다. 2016년 이용대-유연성 이후 9년 만에 세계 1위에도 올랐던 한국 최강의 복식조의 여정을 가로막았다.

두 선수는 이번 승리로 새 역사를 썼다. CNN인도네시아는 '두 사람은 20년 만에 아시안게임에서 시드 배정을 받지 않고 우승한 조다. 2006년 아시안게임 당시 말레시이아의 쿠 키엔 케아트와 탄분 헝이 시드 배정 없이 금메달을 딴 바 있다'고 전했다.

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파격적인 보상금도 예고되어 있다. 인도네시아는 이번 대회 참가 직전 아시안게임 금메달리스트를 위한 엄청난 규모의 포상금 지급을 예고했다. 인도네시아 언론에 따르면 해당 금액은 30억 루피아(약 2억 2800만원) 수준이다. 금메달을 통해 막대한 명성과 더불어 대형 상금까지 챙기게 된 두 선수다.

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두 선수에 대한 칭찬도 적지 않다. CNN인도네시아는 '몰락의 위기를 극복하고 성공을 거둔 증거'라며 두 선수의 성공 신화를 조명하기도 했다. CNN인도네시아는 '두 선수는 부상을 겪으며 서로 떨어져 지내다가 다시 결합했다. 2026년 4월 재결합 후 여러 중요 타이틀을 휩쓸었다. 두 사람의 우승으로 인도네시아는 남자 복식 최다 금메달 보유국으로 자리매김했다'고 설명했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com