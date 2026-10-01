이런 망신있을까...개회식도 텅텅, 결승전도 빈자리 투성이! 日 아시안게임 초유의 결정 "폐회식 티켓 판매 60% 미만, 자원봉사자 무료 배포"

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[스포츠조선 이현석 기자]이젠 티켓 판매까지 포기한 2026년 아이치-나고야 아시안게임이다.

일본의 도스포웹은 30일 '10월 4일 예정인 아시안게임 폐회식 티켓이 자원봉사자 중 희망자에게 무료 배포된다는 사실을 확인했다'고 보도했다.

도스포웹은 '아시안게임 조직위원회는 26일 자원봉사자들에게 일제히 메일을 전달했다. 10월 4일 폐회식 초청에 관한 내용이라는 제목으로 교류를 목적으로 폐회식에 초청하게 되었다는 내용이 적혀있었다. 또한 응모자가 많으면 추첨을 실시하겠다고 설명했다. 조직위원회에 따르면, 28일까지 폐회식 티켓 판매율은 60% 미만에 그치고 있다. 사무총장은 매진을 목표로 티켓 판매를 계속하겠다고 했으며, 이번 배포가 이런 빈자리를 채우기 위한 대책이라는 시각도 있다. 적극적인 판매 자세를 어필했으나, 여전히 어려운 상황은 계속되고 있다'고 전했다.

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이번 아시안게임은 각종 논란이 끊이지 않고 있다. 개막 전부터 논란의 중심이었던 숙소 문제를 시작으로 수송과 식사, 경기 일정 등 여러 분야에서 문제가 쏟아지며 비판의 목소리가 나오고 있다.

논란과 더불어 대회 인기조차 시들하다는 점이 조직위원회에는 뼈아픈 현실이다. 개회식부터 상황이 꼬였다. 19일 일본 나고야의 미즈호공원 육상경기장에서 열린 개회식은 커스티 코번트리 국제올림픽위원회(IOC) 위원장, 셰이크 조안 빈 하마드 알사니 아시아올림픽평의회(OCA) 의장, 나루히토 일왕 부부 등이 참석하며 큰 화제를 모았으나, 빈자리가 가득했다. 불과 3만명 규모의 경기장마저 채우지 못하며 흥행 적신호에 대한 우려가 컸다.

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경기장도 상황은 다르지 않았다. 일본 남자 탁구 대표팀이 60년 만에 자국에 금메달을 안긴 24일 남자 단체전 결승이 열린 일본 도요타시 스카이홀 도요타에는 빈자리가 가득했다. 일본의 데일리스포츠는 '육상, 탁구, 배드민턴 등 티켓 판매 호조를 보였던 인기 종목의 메달 결정전이 진행되고 있지만, 빈자리가 눈에 띄는 상황이다'고 지적했다.

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29일 열린 여자축구 준결승도 상황은 다르지 않았다. 일본에서 열리는 여자축구 한-일전임에도 관심도가 크게 떨어졌다. 5만명이 수용 가능한 구장인 시즈오카 스타디움 에코파에는 공식 관중은 998명에 불과할 정도로 빈자리만이 가득했다. 폐회식마저 무료 배포 가능성이 커지며, 대회의 마무리까지 큰 인기를 기대하기는 어려워졌다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com