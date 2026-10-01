"안세영 아직 GOAT 아니다" 中 충격 주장, 대체 왜 이런 소리했나..."따라잡아야 할 선수 있어, 결정 시점은 2028년"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이현석 기자]중국 언론이 안세영이 아직 최고가 아니라는 주장을 내놓았다.

중국의 넷이즈는 30일(한국시각) '안세영은 장닝, 마린 등을 따라잡아야 한다'고 보도했다.

안세영은 역사를 썼다. 역사의 현장은 29일 일본 이치노미야 시립 체육관이었다. 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자단식 결승전, 안세영은 일본의 야마구치 아카네를 2대0(21-17, 21-9)으로 꺾으며, 사상 첫 아시안게임 여자 단식 2연패를 달성했다. 유일한 2연패, 다시 한번 적수가 없는 최강자임을 증명했다.

Advertisement

압도적인 기록의 향연이었다. '레전드' 수지 수산티(인도네시아)가 갖고 있는 통산 최다 우승(46회)과 타이를 이뤘으며, 올 시즌 전적은 무려 52승1패에 달한다. 유일한 패배는 지난 3월 전영오픈 결승에서 중국의 왕즈이에게 당했다. 우승도 이때 딱 한 번 놓쳤다. 안세영은 올 시즌 8번의 대회에 나서 7번 우승을 차지했다. 아시안게임 금메달까지 목에 걸며 웃었다.

하지만 여전히 안세영이 넘어서야 할 것들이 있다고 평가했다. 넷이즈는 '안세영은 아직 전성기 기량이라고 보기에는 그에 못 미치는 수준이다'며 '2025년에는 73승 4패를 기록하며 국제 대회에서 11개의 타이틀을 획득해 모모타 켄토의 단일 시즌 최다 타이틀 기록과 동률을 이뤘다. 2026년부터 현재까지는 56승 1패를 기록하며 두 시즌을 합쳐 129승 5패, 승률 96.3%라는 놀라운 성적을 보여주고 있다. 현재 여자 단식에서 독보적인 위치다. 하지만 역대 최강자가 되기 위해서는 장닝의 올림픽 금메달 2개, 카롤리나 마린의 세계 선수권 대회 우승 3회 등 전성기 기록을 넘어서야 한다'고 전했다.

Advertisement

중국 언론이 꼽은 가장 중요한 분기점은 바로 2028년 LA올림픽이다. 안세영으로서는 사상 첫 아시안게임 2연패에 이어, 2008년 장닝 이후 처음으로 올림픽 여자 단식 2연패에 도전할 수 있는 기회다. 넷이즈는 '안세영의 역사적인 위상을 진정으로 결정짓는 것은 2028년 LA 올림픽이다. 만약 그녀가 타이틀 방어에 성공한다면, 장닝에 이어 올림픽 여자 단식 금메달을 2회 연속으로 획득하는 동시에 세계 선수권 대회와 아시안 게임에서 각각 최소 2개의 금메달을 보유한 두 번째 선수가 될 것이다'고 설명했다.

Advertisement

안세영으로서도 올림픽 2연패까지 달성한다면, 더 이상 누구도 비교 대상이 될 수 없는 독보적인 자리를 차지할 수 있다. 이번 아시안게임 우승으로 2년 후 LA에서 안세영이 얼마나 더 대단한 경기력을 보여줄지에 대해서도 관심이 커지케 됐다. 금메달을 따낸다면 더 이상 논쟁의 여지는 없다. 넷이즈는 '그 때가 되면 안세영이 역사상 최고의 여자 단식 선수인지에 대한 논의는 더 이상 토론 주제가 되지 못할 것이다'고 했다.

Advertisement

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com