'끝없는 추락' AG 이번에는 '갑질 논란' 터졌다…"정당한 만류에도 막무가내였다"

아시안게임 개회식 기다리는 인파 (나고야=연합뉴스) 서대연 기자 = 2026 아이치·나고야 아시안게임 개회식이 열리는 19일 일본 나고야 미즈호공원 육상경기장 인근이 관람객 등 인파로 북적이고 있다. 2026.9.19 dwise@yna.co.kr(끝)

목조 컨테이너로 만들어진 아시안게임 선수단 숙소 (나고야=연합뉴스) 서대연 기자 = 2026 아이치·나고야 아시안게임 개막을 앞둔 11일 일본 나고야항 인근에 컨테이너형 목조 조립식 숙소 단지가 조성돼 있다. 아시안게임 조직위는 대회 참가인원이 애초 계획했던 1만5천명을 넘어 1만7천명으로 증가하자 비용 절감을 위해 선수촌을 새로 짓는 대신 이탈리아 크루즈선 '코스타 세레나호'(4천명), 나고야항 컨테이너형 조립식 숙소(2천명), 그리고 수영·승마가 열리는 도쿄를 포함한 시내 일반 호텔에 선수단을 쪼개어 수용하기로 했다. 2026.9.11 dwise@yna.co.kr(끝)

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[나고야=스포츠조선 이종서 기자] "고압적이고 오만했다."

일본 '주간 문춘'은 1일 '아이치현 의회의 나리타 오사무 부의장(65)이 아이치-나고야 아시안게임 경기장에 차량 통행 허가증 없이 무단으로 입장해 조직위원회 내부에서 심각한 논란이 일었던 사실이 취재 결과 밝혀졌다'라며 '나리타 부의장은 취재진의 사실 확인 요청에 통행증 미소지 사실을 순순히 시인하며 사과하고 싶다는 뜻을 밝혔다'고 전했다.

매체는 '지난달 19일 막을 올린 이번 아시안게임은 선수단 수송 버스 미배차, 배구 경기장 조명 파손, 한국 대표팀 하키 경기 전 북한 국가 오류 송출 등 운영상 크고 작은 촌극이 끊임없이 속출하고 있다'라며 '이런 말도 많고 탈도 많은 아시안게임을 총괄 지휘해 온 인물이 바로 대회 조직위원장인 오무라 히데아키 아이치현 지사이며, 그 중심축은 현 의회 여당이자 최대 계파인 자민당'이라고 설명했다.

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갑질 논란에 휩싸인 인물은 자민당의 핵심 인물. 매체는 '아이치현 자민당의 핵심 주축이 바로 나리타 오사무 부의장이다. 그는 게이오 대학교를 졸업하고 덴소에서 근무한 뒤 현의회 선거에 뛰어들었다. 현재 3선 의원으로 경찰 위원회 소속이며, 평소 개인 SNS를 통해서도 방범 및 사이버 보안 관련 목소리를 꾸준히 내왔다'고 덧붙였다.

아시안게임 개막 앞둔 나고야 (나고야=연합뉴스) 윤동진 기자 = 2026 아이치·나고야 아시안게임 첫 경기가 진행된 10일 나고야 역에 관련 배너가 부착돼 있다. 2026.9.10 mon@yna.co.kr(끝)

매체에 따르면 나리타 부의장은 지난 5월 부의장 취임 기자회견 당시 "국내외 사람들을 매료시키는 매력적인 거리가 있다. 관광 도시 아이치를 실현하기 위해 최선을 다하겠다"고 포부를 밝히기도 했다.

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매체는 '그런 나리타 부의장이 지난달 26일 저녁, 아시안게임 경기가 열리고 있는 아이치 스카이 엑스포에 자신의 자가용을 몰고 나타났다. 하지만 대회 규정상 반드시 지참해야 하는 차량 통행 허가증이 없어 현장 경비 요원들에게 출입을 1차 제지당했다'고 설명했다.

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대회 조직위 관계자는 "경비 요원들의 정당한 만류에도 불구하고 그는 제지를 억지로 뿌리치며 막무가내로 경기장 안으로 진입했다. 당시 그의 태도가 워낙 고압적이고 오만해 조직위 내부에서도 심각한 문제로 대두됐다"고 당시 상황을 전했다.

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나리타 부의장은 매체와의 인터뷰를 통해 "차량 통행 허가증을 관용차에 깜빡 두고 내렸다. 개인 자가용으로 이동했던 그날은 허가증을 미처 챙겨 오지 못했다"며 규정 위반 사실을 인정했다.

현장 요원들에게 보인 안하무인식 태도에 대해 그는 "내 상황을 제대로 설명하려다 보니 순간적으로 다소 언성을 높이고 강압적으로 나갔을지도 모르겠다. 그 점에 대해서는 진심으로 사과하고 싶다"고 했다.

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이종서 기자 bellstop@sportschosun.com