[속보]미쳤다! '만 14세' 韓 양궁 천재 강연서, 中 잡고 개인전 4강 진출 '멀티 메달 도전'

활시위 당기는 강연서 (오카자키[일본]=연합뉴스) 윤동진 기자 = 30일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 컴파운드 여자 단체전 준결승전 한국 대 인도 경기. 한국 강연서가 활시위를 당기고 있다. 2026.9.30 mon@yna.co.kr(끝)

강연서, 남다른 집중력 (오카자키[일본]=연합뉴스) 김성민 기자 = 28일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 컴파운드 여자 개인전 연습 라운드에 한국 강연서가 화살을 쏘고 있다. 2026.9.28 ksm7976@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김가을 기자]강연서(성사중)가 4강에 올랐다.

강연서는 1일 일본 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 우니에르(중국)와의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 컴파운드 여자 개인 8강전에서 145대140으로 이겼다.

강연서는 8강 첫 발을 10점에 명중하며 깔끔하게 시작했다. 하지만 이후 두 발 연속 9점을 쐈다. 중국도 10-9-9를 기록하며 1엔드는 28-28로 막을 내렸다. 2엔드에선 10-10-9를 쏘며 중국(28점)을 1점 차로 따돌렸다.

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3엔드. 중국의 선공으로 시작했다. 중국은 8점을 쏘며 급격히 흔들렸다. 강연서는 10-9-10을 쏘며 점수 차를 4점으로 벌렸다. 분위기를 탄 강연서는 4엔드에도 29점을 쏘며 중국(28점)을 리드했다.

마지막 5엔드. 6점 차로 앞선 강연서는 10-10-10을 쏘며 깔끔한 모습을 보였다. 중국도 3연속 10점을 쐈지만 강연서의 벽을 넘지 못했다. 강연서가 준결승으로 간다.

동메달 목에 건 컴파운드 여자 단체 대표팀 (오카자키[일본]=연합뉴스) 윤동진 기자 = 30일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 컴파운드 여자 단체전에서 동메달을 획득한 한국 강연서(왼쪽부터), 박정윤, 박예린이 메달을 들어보이고 있다. 2026.9.30 mon@yna.co.kr(끝)

강연서, 15발 모두 10점 (오카자키[일본]=연합뉴스) 김성민 기자 = 28일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 컴파운드 여자 개인전 16강 한국 강연서와 인도 조티 수레카 벤남의 경기. 한국 강연서가 승리한 후 150점이 적힌 과녁 앞에서 기념촬영을 하고 있다. 2026.9.28 ksm7976@yna.co.kr(끝)

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2011년 11월 1일생인 강연서는 양궁 역대 최연소 국가대표다. 만 17세의 나이로 2021년 열린 도쿄올림픽에 나섰던 김제덕(예천군청)의 기록을 3년이나 앞당겼다.

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그는 앞서 열린 32강과 16강전에서 연달아 150점 만점을 쐈다. 대한양궁협회는 공식 채널을 통해 "강연서가 개인전에서 150점 만점에 'X10' 6개를 기록했다. 18세 이하(U-18) 세계 신기록이자 아시아 신기록, 21세 이하(U-21) 아시아 신기록, 그리고 아시안게임 신기록을 동시에 경신했다. 첫 아시안게임에서 엄청난 퍼포먼스를 보여주고 있다"고 발표했다. 아시안게임 종전 기록은 2023년 열린 항저우 대회에서 아디티 스와미(인도)가 쏜 149점이었다. 그는 박정윤(창원시청)-박예린(한국체대)과 함께 나선 여자 단체전에서 대만을 잡고 동메달을 목에 걸었다. 역대 한국 양궁 최연소 메달리스트다. 그는 "최연소라서 사람들이 어리게 보시는 것 같긴 한데 저도 나름의 노력을 많이 했다. 남은 개인전도 제가 메달 가져올 수 있게 노력하겠다"고 각오를 다졌다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com