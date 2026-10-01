아시안게임 아닌 中전국체전 맞다! 금메달 150개 넘었다, 한국과 일본 합쳐도 金 74개…2배 훌쩍, 또 '마의 200 고지' 성큼

1일 오전 9시 현재 아시안게임 메달 순위. 사진캡처=조직위

AFP 연합뉴스

오성홍기 앞에 선 중국 선수들 (후쿠로이[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 29일 일본 시즈오카현 후쿠로이의 시즈오카 스타디움 에코파에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 축구 준결승 북한과 중국의 경기. 중국 선수들이 오성홍기 앞에서 국가를 부르고 있다. 2026.9.29

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[스포츠조선 김성원 기자]중국 전국체전 수준이라는 평가, 이견이 쉽지 않다.

2026년 아이치-나고야 아시안게임이 어느덧 종착역을 눈앞에 두고 있다. 대회는 지난달 19일 개막됐다. 20일부터 본격적인 메달레이스가 시작됐고, 4일 문을 닫는다.

일본에서 열리는 대회지만 '중국 잔치'다. 중국은 2023년 자국에서 열린 항저우 아시안게임에서 사상 처음으로 금메달 '200 고지'를 밟았다.

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금메달 201개, 은메달 111개, 동메달 71개를 기록, 종합 우승을 차지했다. 2위 일본과 3위 대한민국의 금메달이 각각 52개와 42개였다. 중국은 두 국가를 합쳐도 두 배가 넘는 금메달을 수확했다.

이번 대회도 다르지 않다. 중국은 1일 오전 9시 현재 금메달 151개, 은메달 67개, 동메달 59개를 획득했다. 2위 일본(금메달 50개, 은메달 77개, 동메달 73개), 3위 대한민국(금메달 24개, 은메달 30개, 동메달 49개)과 비교 불가다.

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이번 대회에는 43개 종목, 71개 세부 종목에 총 469개의 금메달이 걸려 있다. 항저우 대회보다 3개 종목, 10개 세부 종목이 늘어났다. 대한민국의 목표는 금메달 40~45개, 종합 3위다.

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카자흐스탄과 혼합복식 경기 치르는 임종훈-신유빈 (도요타[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 23일 일본 아이치현 스카이홀에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 탁구 혼합복식 3라운드 대한민국 임종훈-신유빈과 카자흐스탄 하르키 이스켄데르-사르비노즈 미르카디로바와 경기. 대한민국 임종훈-신유빈이 경기를 펼치고 있다. 2026.9.23

3위는 무난해 보이지만 금메달 40~45개 달성은 쉽지 않아 보인다. 수영, 탁구, 사격 등에서 기대했던 금메달 개수를 거머쥐지 못했다.

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반면 중국이 금메달을 따는 속도는 놀랍다. 대회 초반 하루에 무려 32개의 금메달을 획득한 날도 있었다. 특히 우슈 산타 종목에선 단 1시간 동안 금메달 6개를 휩쓸었다. 아무리 종주국이라고 하더라도 '너무한다'는 이야기가 나올 수밖에 없는 독식이다.

중국은 1982년 뉴델리 대회 후 항저우 대회까지 무려 11회 연속 종합 우승을 차지했다. 12회 우승은 이미 예약돼 있다.

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한국은 1986년 서울 대회 이후 줄곧 2위를 이어오다 2018년 자카르타-팔렘방 대회부터 3위로 내려갔다. 중국, 일본, 그리고 대한민국으로 이어지는 1~3위가 고착되고 있다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com