[속보]'미녀 궁사' 박정윤 해냈다! '양궁 천재' 강연서와 나란히 4강 진출 '트리플 메달 보인다'

사진=연합뉴스

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[스포츠조선 김가을 기자]'미녀 궁사' 박정윤(창원시청)이 4강에 안착했다.

박정윤은 1일 일본 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 파틴 누르파테하 마트 살레(말레이시아)와의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 컴파운드 여자 개인 8강전에서 145대139로 이겼다.

1엔드 10점으로 시작한 박정윤은 29점을 기록했다. 말레이시아는 9-9-9를 기록하며 밀렸다. 2엔드 분위기가 바뀌는 듯했다. 말레이시아가 10-10-10을 쐈다. 박정윤은 첫 발 9점을 기록했지만 이후 10-10을 명중했다. 1점 리드를 이어갔다.

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3엔드 말레이시아가 연달아 8점을 쏘며 흔들렸다. 박정윤은 안정적으로 10-9-9를 기록했다. 점수 차는 86-83, 3점으로 벌어졌다. 4엔드 말레이시아가 10점으로 시작했다. 박정윤은 3연속 10점을 명중하며 압도적 실력을 발휘했다.

마지막 5엔드. 선공인 말레이시아가 9-9-9, 박정윤이 9-9-10을 기록했다. 박정윤이 145대139로 웃었다.

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박정윤은 앞서 열린 랭킹 라운드에서 702점을 기록하며 3위에 랭크됐다. 개인전, 단체전, 혼성 단체전에서 '3관왕'을 정조준했다. 그는 전날 열린 여자 단체전 동메달 결정전에서 대만을 229대228로 꺾고 메달을 목에 걸었다. 혼성 단체전에선 은메달을 수확했다. 그는 결승에서 인도와 157대157로 비긴 뒤 슛오프에서 19대20으로 패했다.

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박정윤은 초등학교 때 양궁 선수로 활동했다. 하지만 당시 진로 고민 등을 이유로 운동을 그만뒀다. 이후 직장 생활을 했지만, 다시 활을 쏘고 싶은 마음속 깊이 남아 있었다. 성인이 돼 동호인으로 양궁을 다시 시작했고, 성적이 점차 좋아지면서 다시 선수의 길에 들어섰다. 그는 "내가 한 선택에 대해 후회하지 않는다. 지금 좋아하는 일을 직업으로 하고 있다는 자체가 감사하다"고 했다. 그는 오전 9시부터 오후 10시까지 평일과 주말 가리지 않고 활을 쐈다. 정규 훈련에 야간 훈련까지 더하면 하루 훈련량이 500발에 육박할 정도로 노력했다. 그는 생애 첫 아시안게임에서 노력의 결과를 마음껏 발휘하고 있다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com