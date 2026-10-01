"모델 활동 병행, 폭발적 인기" 열도가 푹 빠졌다…'中 허들 여신' 집중 조명 "얼굴 예쁜데 인성까지 최고"

우예니 SNS 캡쳐

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이종서 기자] "단번에 팬이 됐다."

일본 '주니치 스포츠'는 1일 '2026 아이치-나고야 아시안게임 육상 종목이 지난달 29일 모든 일정을 마무리했다'며 '이런 가운데 온라인상에서는 지난 27일 열린 여자 100m 허들 결승에서 13초 12의 기록으로 동메달을 목에 건 중국의 우옌니가 뜨거운 화제로 떠올랐다'고 전했다.

매체는 '이날 결승에서 후쿠베 마코가 12초74로 금메달, 나카지마 히토미가 0.04초 차이로 은메달을 따내며 일본이 1, 2위를 석권했다. 경기 직후 우옌니가 보여준 품격 있는 행동과 빼어난 미모에 일본 팬들의 찬사가 쏟아지고 있다'고 설명했다.

Advertisement

매체는 '1997년생으로 올해 29세인 우옌니는 2024 파리 올림픽에 출전하고 중국 선수권대회 4연패를 달성하는 등 자타공인 중국 허들계의 1인자로 알려져 있으며, 이른바 허들 여신으로 불린다'라며 '1m75의 큰 키로 모델 활동까지 병행하며 중국 내에서도 폭발적인 인기를 누리고 있는 그녀는 이번 결승전에서 초반 스타트가 늦었음에도 맹렬한 스퍼트로 따라붙어 3위로 결승선을 통과했다'고 조명했다

일본이 우옌니에 대해 긍정적인 반응을 보인 건 경기 후 행동 때문. 매체는 '특히 레이스가 끝난 직후 가장 먼저 후쿠베와 나카지마에게 다가가 진심 어린 축하를 건넸다'고 했다.

Gold medalist Japan's Mako Fukube, centre, stands on the podium with silver medalist and compatriot Hitomi Nakajima, left, and bronze medalist China's Wu Yanni following the women's 100m hurdles final at the Asian Games in Nagoya, Japan, Monday, Sept. 28, 2026. (AP Photo/Dita Alangkara)

Advertisement

매체는 '우옌니의 훌륭한 스포츠맨십을 지켜본 일본 팬들의 칭찬이 이어졌다'고 반응을 전했다. 매체에 따르면 일본 팬들은 '가장 먼저 다가가 우승자를 축하해 주는 모습이 너무 멋졌다. 과연 허들의 여신답다', '우옌니 선수 너무 귀엽다', '저 완벽한 비주얼에 키가 1m75라니 완전히 반해버렸다', '진짜 엄청나게 예쁘다', '당장 모델을 해도 손색이 없을 정도'라고 했다.

Advertisement

매체는 '또한 우옌니가 최근 자신의 인스타그램을 통해 동메달 획득 소식을 전하자, 일본 팬들의 축하 댓글이 쇄도했다'고 전했다.

Advertisement

일본 팬들은 인스타그램 댓글로 '동메달 획득을 진심으로 축하한다. 뛰어난 미인인 데다가 훌륭한 인성까지 갖추고 있어서 단번에 팬이 되어버렸다'는 말을 전하기도 했다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com