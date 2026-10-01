이영표마저 "맘에 안 든다" 작심 발언...韓 축구 운명 걸렸는데, 이민성호 일본전 최대 변수 등장! 또또또 최악의 '홈콜' 우려

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[스포츠조선 이현석 기자]한국 축구를 향한 판정 우려 이번에도 걱정이 될 수밖에 없다.

대한민국 U-23(23세 이하) 대표팀은 30일 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 준결승에서 중국을 2대1로 꺾었다. 한국은 이번 승리로 은메달을 획득하고, 4회 연속 금메달 도전을 이어간다.

앞서 D조 1위로 조별리그를 통과한 뒤 8강에선 베트남을 4대0으로 완파했다. 4강에서 만난 중국도 제압하면서 아시안게임 4연패까지 단 1승, 마지막 상대는 일본이다.

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일본도 마지막 탈락 위기 끝에 결승에 올랐다. 일본은 우즈베키스탄과의 준결승에서 1-1 무승부 후 승부차기에서 10번 키커까지 차는 접전 끝에 9-8로 승리하며 결승 티켓을 힘겹게 거머쥐었다.

일본과 만나며 가장 큰 문제는 판정이다. 이미 준결승부터 판전 문제로 어려움을 겪은 한국이다. 중국전에서 주심은 중국에 유리한 판정을 계속해서 해줬다. 전반 15분 이현주가 오른쪽에서 돌파를 시도할 때 중국 선수가 노골적으로 유니폼을 당겼다. 이현주는 상대의 견제로 돌파를 할 수 없을 정도가 되자 플레이를 멈췄다. 하지만 바로 앞에서 보고 있던 부심은 깃발을 들지 않았다. 주심도 휘슬을 불지 않았다.

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전반 17분에도 배준호가 공을 받아서 돌아설 때 중국 선수가 껴안듯이 손을 사용했고, 배준호는 중심을 잃고 넘어졌다. 이번에도 주심은 경기를 속행했다. 이영표 KBS 해설위원은 "이런 것도 반칙으로 안 불면 경기하기 어렵다"며 "맘에 안 든다"고 판정에 대한 강한 비판을 남기기도 했다.

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더욱이 농구에서도 이미 사태가 벌어진 바 있다. 여자 농구에서는 한국과 일본의 결승 당시 4쿼터 중반 이후 일본은 홈 어드밴티지를 이용해 유리한 파울 콜을 선언받았고, 한국 선수들의 억울한 표정이 경기 내내 잡혔다. 다행히 금메달에는 문제가 없었다.

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더 일찍 치른 남자 농구에서도 한-일전 결승이 성사되자 상황이 다르지 않았다. 장재석이 골밑슛 과정에서 손을 명백히 맞았음에도 파울 대신 터치아웃을 선언해 거세게 항의하는가 하면, 일본 센터 가노 도요시게가 스크린 도중 몸을 움직이는 반칙성 동작을 반복했음에도 4쿼터가 돼서야 첫 일리걸 스크린이 선언될 정도로 일방적인 홈콜이 이어졌다. 이를 이겨내고 금메달을 목에 걸었다.

한국과 일본의 남자 축구 결승전에서도 충분히 발생할 수 있는 일이다. '홈콜' 우려까지 고려해 압도적인 경기력이 필요한 시점이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com