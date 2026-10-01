'미쳤다' 韓 양궁 대형 사고! 일본까지 놀란 韓 초미녀 궁사, 또또 메달 획득 기회...'양궁 천재' 강연서와 4강 진출 성공, 메달 도전 청신호

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[스포츠조선 이현석 기자]'미녀 궁사' 박정윤(창원시청)이 다시 메달에 도전한다.

박정윤은 1일 일본 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 파틴 누르파테하 마트 살레(말레이시아)와의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 컴파운드 여자 개인 8강전에서 145대139로 이겼다.

시작부터 좋았다. 1엔드 10점으로 시작한 박정윤은 29점을 기록했다. 말레이시아는 9-9-9를 기록하며 밀렸다. 2엔드 분위기가 바뀌는 듯했다. 말레이시아가 10-10-10을 쐈다. 박정윤은 첫 발 9점을 기록했지만 이후 10-10을 명중했다. 그럼에도 1엔드를 바탕으로 1점 리드를 이어갔다.

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집중력에서 운명이 갈렸다. 3엔드 말레이시아가 연달아 8점을 쏘며 흔들렸다. 박정윤은 흔들림이 없었다. 안정적으로 10-9-9를 기록했다. 점수 차는 86-83, 3점으로 벌어졌다.

박정윤의 집중력은 막판에 더 빛났다. 4엔드 말레이시아가 10점으로 시작했다. 박정윤은 3연속 10점을 명중하며 압도적 실력을 발휘했다. 마지막 5엔드에서도 박정윤의 화살은 정확했다. 선공인 말레이시아가 9-9-9, 박정윤이 9-9-10을 기록했다. 박정윤이 145대139로 웃었다.

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이미 랭킹 라운드에서부터 뜨거웠다. 박정윤은 앞서 열린 랭킹 라운드에서 702점을 기록하며 3위에 랭크됐다. 개인전, 단체전, 혼성 단체전에서 '3관왕'을 정조준했다. 그는 전날 열린 여자 단체전 동메달 결정전에서 대만을 229대228로 꺾고 메달을 목에 걸었다.

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혼성 단체전에선 엄청난 경기력을 자랑했다. 일본과의 16강전에서 사고를 쳤다. 16발을 모두 10점에 명중했다. 대한양궁협회는 "컴파운드 혼성 대표팀이 'X10' 11개를 기록하며 세계 신기록, 아시아 신기록, 아시안게임 신기록을 동시에 경신했다"고 발표했다. 이후 이란을 꺾고 승승장구해 결승에 올랐다. 결승에서 인도와 157대157로 비긴 뒤 슛오프에서 19대20으로 패하며 아쉽게 은메달을 목에 걸었다.

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특이한 이력의 선수다. 초등학교 때까지 운동을 했던 그는 미련이 남아 25세에 동호인으로 컴파운드와 연을 맺었다. 주말마다 활을 쏘던 박정윤은 재능을 보였다. 국가대표로 선발됐고, 선수로 전향하기 위해 직장을 퇴사했다. 최근 엄청난 성장세를 보였다. 빠르게 성장했다. 지난 7월 스페인 마드리드에서 열린 2026년 현대 양궁 월드컵 4차 대회 여자 컴파운드 개인전 48강에서는 15발을 모두 10점에 꽂아 150점 만점을 기록한 바 있다. 당시 단체전 은메달을 차지했다. 이번 대회에서는 일본을 비롯해 외모에 대한 반응이 뜨겁다. 새로운 '미녀 궁사'로 떠오르고 있다.

그는 "내가 한 선택에 대해 후회하지 않는다. 지금 좋아하는 일을 직업으로 하고 있다는 자체가 감사하다"고 했다. 그는 오전 9시부터 오후 10시까지 평일과 주말 가리지 않고 활을 쐈다. 정규 훈련에 야간 훈련까지 더하면 하루 훈련량이 500발에 육박할 정도로 노력한 것으로 알려졌다. 여자 개인전 4강을 통해 다시 메달을 노린다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com