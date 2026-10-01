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[속보]상대가 너무 잘했다! '중3 궁사' 강연서, 4강서 147점 쏜 인도네시아 선수에 석패 '결승 진출 실패'[오카자키 현장]

박찬준 기자

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[속보]상대가 너무 잘했다! '중3 궁사' 강연서, 4강서 147점 쏜 인도네시아 선수에 석패 '결승 진출 실패'[오카자키 현장]
[속보]상대가 너무 잘했다! '중3 궁사' 강연서, 4강서 147점 쏜 인도네시아 선수에 석패 '결승 진출 실패'[오카자키 현장]

[오카자키=스포츠조선 박찬준 기자]'중3 신궁' 강연서(성사중)이 결승 진출에 실패했다.

강연서는 1일 일본 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 우니에르(중국)와의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 컴파운드 여자 개인 4강전에서 누리사 디안 아시리파(인도네시아)에 143대147로 아쉽게 패했다. 동메달 결정전으로 향하게 됐다.

컴파운드는 활 양쪽 끝에 도르래를 달고 조준경을 통해 과녁을 향해 더 위력 있고 정확하게 화살을 날리는 종목이며 리커브는 온전히 사람의 팔과 힘만으로 시위를 당기는 전통적인 활 사격 방식이다. 2028년 LA 올림픽에서는 컴파운드 혼성단체전이 정식 종목에 편입됐다.

이번 아시안게임에선 남자 개인전, 여자 개인전, 남자 단체전, 여자 단체전, 혼성 단체전 등 5개 종목이 치러진다.

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4강전, 첫 발을 10점으로 기분 좋게 출발했다. 10-9로 29점으로 1엔드를 마쳤다. 동점이었다. 2엔드도 같았다. 10-10-9를 쐈다. 인도네시아가 2엔드에서 10-10-10을 쐈다. 합계 58-59, 한점 뒤졌다. 3엔드, 첫 발을 10점으로 장식했다. 두번째 샷이 8점과 9점의 경계에서 9점을 받았다. 흔들렸다. 세번째에 8점을 쐈다. 인도네시아는 3엔드에서도 10-10-10을 쐈다. 점수가 85-89, 넉점차까지 벌어졌다.

4엔드, 강연서가 다시 리듬을 찾았다. 10-10-9를 쐈다. 하지만 또 다시 인도네시아가 10-10-10을 쐈다. 1엔드 세번째 샷 이후 9연속 10행진이었다. 109-114로 점수차가 한 점 더 벌어졌다. 마지막 5엔드. 강연서는 불꽃 추격전에 나섰다. 10-10을 쐈다. 하지만 상대도 계속 만점 행진을 이어갔다. 강연서의 마지막발은 9점, 상대는 8점이었다. 결국 4점차 패배를 당했다.

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강연서는 이번 대회 역사를 쓰고 있다. 2011년 11월 1일생인 강연서는 최연소 국가대표 타이틀을 거머쥐며 아시안게임에 나섰다. 종전 주요 국제대회에 출전한 한국 양궁 최연소 국가대표는 만 17세에 도쿄올림픽에 나서서 금메달 2개를 따낸 남자 리커브의 김제덕이다. 강연서는 김제덕의 기록을 3년 앞당기며 최연소 타이틀을 가져갔다.

강연서는 역대 한국 양궁 최연소 메달리스트로도 이름을 새겼다. 박정윤(창원시청)-박예린(한국체대)과 함께 나선 여자 단체전에서 대만을 잡고 동메달을 목에 걸었다.그는 "최연소라서 사람들이 어리게 보시는 것 같긴 한데 저도 나름의 노력을 많이 했다. 남은 개인전도 제가 메달 가져올 수 있게 노력하겠다"고 각오를 다졌다.

강연서는 개인전에서는 더욱 힘을 내고 있다. 32강전과 16강전에서 연달아 150점 만점을 쐈다. 그는 32강전에서 오트곤바야르 다그단자브(몽골)를 150대133으로 이겼다. 16강전에선 죠티 수레카 벤남(인도)을 150대146으로 제압했다.

[속보]상대가 너무 잘했다! '중3 궁사' 강연서, 4강서 147점 쏜 인도네시아 선수에 석패 '결승 진출 실패'[오카자키 현장]

대한양궁협회는 공식 채널을 통해 "강연서가 개인전에서 150점 만점에 'X10' 6개를 기록했다. 18세 이하(U-18) 세계 신기록이자 아시아 신기록, 21세 이하(U-21) 아시아 신기록, 그리고 아시안게임 신기록을 동시에 경신했다. 첫 아시안게임에서 엄청난 퍼포먼스를 보여주고 있다"고 발표했다. 아시안게임 종전 기록은 2023년 열린 항저우 대회에서 아디티 스와미(인도)가 쏜 149점이었다.

무엇보다 벤남을 잡은게 컸다. 벤남은 항저우 대회에서 여자 개인전, 여자 단체전, 혼성 단체전 등 3종목 금메달을 싹쓸이 한 이 종목 아시아 최강자다.

8강에서도 기세는 이어졌다. 웨니얼(중국)을 만난 강연서는 8강 첫 발을 10점에 명중하며 깔끔하게 시작했다. 하지만 이후 두 발 연속 9점을 쐈다. 중국도 10-9-9를 기록하며 1엔드는 28-28로 막을 내렸다. 2엔드에선 10-10-9를 쏘며 중국(28점)을 1점 차로 따돌렸다.

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3엔드. 중국의 선공으로 시작했다. 중국은 8점을 쏘며 급격히 흔들렸다. 강연서는 10-9-10을 쏘며 점수 차를 4점으로 벌렸다. 분위기를 탄 강연서는 4엔드에도 29점을 쏘며 중국(28점)을 리드했다.

마지막 5엔드. 6점 차로 앞선 강연서는 10-10-10을 쏘며 깔끔한 모습을 보였다. 중국도 3연속 10점을 쐈지만 강연서의 벽을 넘지 못했다. 강연서가 준결승으로 간다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

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