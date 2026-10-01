[속보]'마지막에 10점만 쐈어도' 미녀궁사 박정윤, 4강서 필리핀에 141-142 한점차 석패...강연서와 동메달 결정전[오카자키 현장]

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[오카자키=스포츠조선 박찬준 기자]'미녀 궁사' 박정윤(창원시청)이 결승 진출에 실패했다.

박정윤은 1일 일본 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 컴파운드 여자 개인 4강전에서 아마야 암파로 코후앙코(필리핀)에 141대142로 패했다. 강연서와 동메달 결정전을 치른다.

컴파운드는 활 양쪽 끝에 도르래를 달고 조준경을 통해 과녁을 향해 더 위력 있고 정확하게 화살을 날리는 종목이며 리커브는 온전히 사람의 팔과 힘만으로 시위를 당기는 전통적인 활 사격 방식이다. 2028년 LA 올림픽에서는 컴파운드 혼성단체전이 정식 종목에 편입됐다.

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이번 아시안게임에선 남자 개인전, 여자 개인전, 남자 단체전, 여자 단체전, 혼성 단체전 등 5개 종목이 치러진다.

1엔드, 첫발은 9점이었다. 상대는 10점으로 출발했다. 두번째도 9점. 10점으로 1엔드를 마쳤다. 상대가 10-10을 쏘며 28-30으로 1엔드를 밀렸다. 추격해야 하는 2엔드, 또 다시 9-9를 쐈다. 상대는 10-9. 박정윤이 10점을 쐈지만, 상대도 10점이었다. 1점이 더 벌어져 56-59이 됐다.

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3엔드, 9-10이었다. 상대가 9-9를 쏘며 한점을 추격했다. 하지만 다시 9점을 쏘고 말았다. 상대는 10점. 동점으로 3엔드를 마치며 그래도 3점차가 유지됐다. 84-87. 4엔드, 박정윤이 마침내 흐름을 찾았다. 10-10을 쐈다. 상대는 10-9. 한점을 좁혔다. 마지막 발도 10점. 상대가 9점을 쏘면서 114-115. 한점차가 됐다.

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운명의 5엔드. 첫발이 9점이었다. 상대도 9점. 여전히 1점차. 또 다시 9점. 상대가 10점을 쏘며 2점차로 벌어졌다. 마지막발도 9점이었다. 사실상 끝이었다. 8점이었다. 한점차로 패했다.

사진캡처=박정윤 SNS

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박정윤은이번 대회 최고의 활약을 펼치고 있다. 전날 혼성 단체전에서 최용희(현대제철)와 은메달을 합작했다. 앞서 여자 단체전에서 동메달을 따낸 박정윤은 하루에 두 차례 시상대에 올랐다.

박정윤은 경기 후 "값진 결과라고 생각한다. 색깔에 상관없이 준비한 기간이 길었던 만큼 뭐 하나라도 목에 걸어가자란 마음이었는데 감사하게도 이런 결과가 나와줘서 진짜 다행"이라고 했다.

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박정윤은 이번 대회 최고의 기량을 과시하고 있다. 27일 일본과의 혼성 단체전 16강전에서 사고를 쳤다. 16발을 모두 10점에 명중했다. 대한양궁협회는 "컴파운드 혼성 대표팀이 'X10' 11개를 기록하며 세계 신기록, 아시아 신기록, 아시안게임 신기록을 동시에 경신했다"고 발표했다.

박정윤은 특이한 이력의 선수다. 초등학교 때까지 양궁 선수로 활동했지만, 진로 고민을 이유로 운동을 그만뒀다. 미련이 남았던 박정윤은 25세에 동호인으로 컴파운드와 연을 맺었다. 주말마다 활을 쏘던 그는 재능을 잃지 않았다. 국가대표로 선발됐고, 선수로 전향하기 위해 직장을 퇴사했다. 박정윤은 "제가 한 선택에 대해 후회하지 않는다. 지금 좋아하는 일을 직업으로 하고 있다는 자체가 감사하다"고 했다.

박정윤은 이번 대회에서 자신의 능력을 십분 발휘하며 많은 이들의 주목을 받고 있다. 특히 외모에 대한 반응이 뜨겁다. 새로운 '미녀 궁사'로 떠오르고 있다.

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8강에서도 좋은 모습을 보였다. 파틴 누르파테하 마트 살레(말레이시아)에 완승을 거뒀다.

1엔드 10점으로 시작한 박정윤은 29점을 기록했다. 말레이시아는 9-9-9를 기록하며 밀렸다. 2엔드 분위기가 바뀌는 듯했다. 말레이시아가 10-10-10을 쐈다. 박정윤은 첫 발 9점을 기록했지만 이후 10-10을 명중했다. 1점 리드를 이어갔다.

3엔드 말레이시아가 연달아 8점을 쏘며 흔들렸다. 박정윤은 안정적으로 10-9-9를 기록했다. 점수 차는 86-83, 3점으로 벌어졌다. 4엔드 말레이시아가 10점으로 시작했다. 박정윤은 3연속 10점을 명중하며 압도적 실력을 발휘했다.

마지막 5엔드. 선공인 말레이시아가 9-9-9, 박정윤이 9-9-10을 기록했다. 박정윤이 145대139로 웃었다.