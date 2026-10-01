"죄송합니다, 죄송합니다" 일본 시장 고개 숙이더니...최악의 대회인데, 충격 발언 "아시안게임 성공적"

사진캡쳐=산케이스포츠

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[스포츠조선 김대식 기자]과연 이 수준이 성공적인 아시안게임일까.

일본 매체 요미우리 신문은 1일 2026년 아이치-나고야 아시안게임 회장 대행을 맡고 있는 히로시와 이치로 나고야 시장의 발언을 전했다.

먼저 이치로 시장은 대회 기간 중 잇따르고 있는 운영 실수와 관련해 "폐를 끼친 선수와 관계자 여러분께 사과를 드려야 한다"며 사죄의 뜻을 밝혔다.

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이번 대회는 운영 문제가 심각했다. 한국 선수단에 발생한 문제만 해도 수두룩하다. 이번 대회는 운영 문제로 역대 최악의 대회라는 비판이 잇따르고 있다. 국가 연주 사고도 잇따랐다. 지난달 18일 한국 남자 하키 대표팀의 방글라데시전에서는 애국가 대신 북한 국가가 울려 해외에서도 논란이 됐다.

선수단 수송은 총체적 난국이었다. 20일 남자 농구 결승전 당일에는 오전 10시 숙소에 오기로 한 버스가 나타나지 않아 한국 대표팀이 훈련도 못하고 결승전을 치렀다. 지난 28일 남자 배구 대표팀은 대만과의 조별리그 2차전을 앞두고 버스를 탑승했는데, 버스가 훈련장이 아닌 오카자키 중앙공원 종합체육관으로 향하면서 훈련을 취소해야 했다.

사진캡쳐=요미우리 신문

이외에도 선수단 숙소 문제는 대회 초반 가장 큰 문제였다. 컨디션 관리에 집중해야 하는 선수들이 노숙을 하는 등 충격적인 상황이 벌어졌다. 이치로 시장은 각종 문제가 터지는 상황을 두고는 "사람의 실수 등 각기 원인이 있다. 더블체크를 하는 등의 노하우도 쌓이고 있으며, 그러한 일이 일어나지 않도록 남은 대회 기간과 아시안패럴림픽 대회에 살려나가고 싶다"고 언급했다.

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하지만 이치로 시장은 이번 대회가 매우 성공적이라고 주장했다. "큰 감동을 낳고 있으며, 득실을 따져보면 긍정적 요소가 압도적으로 많아 꽤 성공적이라고 생각한다"고 밝혔다.

과연 성공적일까. 한국 여자 대표팀과 일본이 대결한 축구 준결승전에서는 관중이 1000명도 되지 않았다. 5만명을 수용할 수 있는 경기장이 텅텅 빈 셈이다. 가장 사람이 많이 몰려야 할 개회식에서도 텅텅 빈 관중석이 논란이 됐다.