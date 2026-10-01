[속보]막내 미쳤다! '중3 궁사' 강연서, '언니' 박정윤 꺾고 동메달 획득...단체전 이어 메달 2개 획득![오카자키 현장]

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[오카자키=스포츠조선 박찬준 기자]'중3 궁사' 강연서(성사중)가 값진 동메달을 목에 걸었다.

강연서는 1일 일본 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 우니에르(중국)와의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 컴파운드 여자 개인 3-4위전에서 박정윤(창원시청)을 145대143으로 제압했다. 강연서는 단체전에 이어 개인전에서도 동메달을 획득했다. 한국 여자 컴파운드 개인전에서 동메달은 처음이다. 앞서 금메달 1개, 은메달 2개를 획득했다.

컴파운드는 활 양쪽 끝에 도르래를 달고 조준경을 통해 과녁을 향해 더 위력 있고 정확하게 화살을 날리는 종목이며 리커브는 온전히 사람의 팔과 힘만으로 시위를 당기는 전통적인 활 사격 방식이다. 2028년 LA 올림픽에서는 컴파운드 혼성단체전이 정식 종목에 편입됐다.

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이번 아시안게임에선 남자 개인전, 여자 개인전, 남자 단체전, 여자 단체전, 혼성 단체전 등 5개 종목이 치러진다.

한국 선수끼리의 맞대결. 강연서가 10-10-10으로 1엔드를 마쳤다. 박정윤은 10-9-10으로 맞섰다. 30-29, 1점차 강연서 리드. 강연서가 2엔드에서는 10-9-10을 쐈다. 박정윤은 9-10-9. 점수차가 2점으로 벌어졌다. 59-57.

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3엔드. 강연서는 흔들림없이 페이스를 유지했다. 박정윤이 먼저 10점을 쐈지만 10점으로 응수했다. 두번째 발도 10점씩을 주고 받았다. 마지막 발은 9점. 박정윤은 10점. 1점차로 쫓겼다. 88-87. 박정윤이 4엔드를 10점으로 출발했다. 강연서는 9점. 동점이 됐다. 박정윤이 흔들리며 8점을 쐈다. 강연서는 9점. 다시 1점차 리드. 박정윤이 9점, 강연서가 10점으로, 2점차로 벌어졌다. 116-114.

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운명의 5엔드. 강연서가 10-10-9를 쏘며 승리했다.

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강연서는 이번 대회 역사를 쓰고 있다. 2011년 11월 1일생인 강연서는 최연소 국가대표 타이틀을 거머쥐며 아시안게임에 나섰다. 종전 주요 국제대회에 출전한 한국 양궁 최연소 국가대표는 만 17세에 도쿄올림픽에 나서서 금메달 2개를 따낸 남자 리커브의 김제덕이다. 강연서는 김제덕의 기록을 3년 앞당기며 최연소 타이틀을 가져갔다.

강연서는 역대 한국 양궁 최연소 메달리스트로도 이름을 새겼다. 박정윤(창원시청)-박예린(한국체대)과 함께 나선 여자 단체전에서 대만을 잡고 동메달을 목에 걸었다.그는 "최연소라서 사람들이 어리게 보시는 것 같긴 한데 저도 나름의 노력을 많이 했다. 남은 개인전도 제가 메달 가져올 수 있게 노력하겠다"고 각오를 다졌다.

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강연서는 개인전에서는 더욱 힘을 내고 있다. 32강전과 16강전에서 연달아 150점 만점을 쐈다. 그는 32강전에서 오트곤바야르 다그단자브(몽골)를 150대133으로 이겼다. 16강전에선 죠티 수레카 벤남(인도)을 150대146으로 제압했다.

대한양궁협회는 공식 채널을 통해 "강연서가 개인전에서 150점 만점에 'X10' 6개를 기록했다. 18세 이하(U-18) 세계 신기록이자 아시아 신기록, 21세 이하(U-21) 아시아 신기록, 그리고 아시안게임 신기록을 동시에 경신했다. 첫 아시안게임에서 엄청난 퍼포먼스를 보여주고 있다"고 발표했다. 아시안게임 종전 기록은 2023년 열린 항저우 대회에서 아디티 스와미(인도)가 쏜 149점이었다.

무엇보다 벤남을 잡은게 컸다. 벤남은 항저우 대회에서 여자 개인전, 여자 단체전, 혼성 단체전 등 3종목 금메달을 싹쓸이 한 이 종목 아시아 최강자다.

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8강에서도 기세는 이어졌다. 웨니얼(중국)을 만난 강연서는 8강 첫 발을 10점에 명중하며 깔끔하게 시작했다. 하지만 이후 두 발 연속 9점을 쐈다. 중국도 10-9-9를 기록하며 1엔드는 28-28로 막을 내렸다. 2엔드에선 10-10-9를 쏘며 중국(28점)을 1점 차로 따돌렸다.

3엔드. 중국의 선공으로 시작했다. 중국은 8점을 쏘며 급격히 흔들렸다. 강연서는 10-9-10을 쏘며 점수 차를 4점으로 벌렸다. 분위기를 탄 강연서는 4엔드에도 29점을 쏘며 중국(28점)을 리드했다.

마지막 5엔드. 6점 차로 앞선 강연서는 10-10-10을 쏘며 깔끔한 모습을 보였다. 중국도 3연속 10점을 쐈지만 강연서의 벽을 넘지 못했다. 강연서가 준결승으로 갔다.

4강전, 누리사 디안 아시리파(인도네시아)에 143대147로 아쉽게 패했다. 첫 발을 10점으로 기분 좋게 출발했다. 10-9로 29점으로 1엔드를 마쳤다. 동점이었다. 2엔드도 같았다. 10-10-9를 쐈다. 인도네시아가 2엔드에서 10-10-10을 쐈다. 합계 58-59, 한점 뒤졌다. 3엔드, 첫 발을 10점으로 장식했다. 두번째 샷이 8점과 9점의 경계에서 9점을 받았다. 흔들렸다. 세번째에 8점을 쐈다. 인도네시아는 3엔드에서도 10-10-10을 쐈다. 점수가 85-89, 넉점차까지 벌어졌다.

4엔드, 강연서가 다시 리듬을 찾았다. 10-10-9를 쐈다. 하지만 또 다시 인도네시아가 10-10-10을 쐈다. 1엔드 세번째 샷 이후 9연속 10행진이었다. 109-114로 점수차가 한 점 더 벌어졌다. 마지막 5엔드. 강연서는 불꽃 추격전에 나섰다. 10-10을 쐈다. 하지만 상대도 계속 만점 행진을 이어갔다. 강연서의 마지막발은 9점, 상대는 8점이었다. 결국 4점차 패배를 당했다.

하지만 3-4위전에서 승리하며, 강연서는 값진 동메달을 획득했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com