우즈벡과 승부차기 혈투 끝→한국과 3년 만 금메달 리턴매치 성사시킨 日 , 오이와 감독 "지난 대회 억울함 쏟아붓고 싶다" 주장 오제키 "반드시 우승으로 마무리"

Asian Games - Aichi-Nagoya 2026 - Football Men Semi-Finals - Japan v Uzbekistan - Nagai Stadium, Osaka, Japan - September 30, 2026 Japan coach Go Oiwa reacts REUTERS/Andrew Boyers

Asian Games - Aichi-Nagoya 2026 - Football Men Semi-Finals - Japan v Uzbekistan - Nagai Stadium, Osaka, Japan - September 30, 2026 Japan's Yuto Ozeki celebrates scoring a penalty during the penalty shootout REUTERS/Andrew Boyers TPX IMAGES OF THE DAY

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[스포츠조선 노주환 기자]"결승전 상대는 (한국으로) 정해졌고, 지난 대회의 억울함을 쏟아붓고 싶다."

이번 아시안게임에 출전한 일본 남자 축구 대표팀(U-21) 사령탑 오이와 고 감독이 이렇게 말했다. 일본은 30일 일본 오사카 나가이 스타디움에서 벌어진 우즈베키스탄과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 축구 준결승에서 연장전까지 1-1로 승부를 가르지 못한 후 승부차기 혈투 끝에 9-8로 승리, 결승에 진출했다. 중국을 잡고 결승에 먼저 오른 한국과 우승을 다투게 됐다. 3년 항저우대회에서도 한-일 맞대결 끝에 한국이 금메달을 차지했다. 당시 일본 사령탑이 오이와 감독이었고, 한국은 황선홍 감독(현 대전 사령탑)이었다.

당시 한국은 일본과의 결승전에서 전반 2분 만에 우치노 고타로에게 선제골을 내주며 끌려갔지만 정우영의 전반 27분 동점골과 조영욱의 후반 11분 역전 결승골로 2대1 승리하면 정상에 섰다. 이번 한국 대표팀 사령탑은 이민성 감독이다.

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Asian Games - Aichi-Nagoya 2026 - Football Men Semi-Finals - Japan v Uzbekistan - Nagai Stadium, Osaka, Japan - September 30, 2026 Japan's Yuto Ozeki misses a chance to score REUTERS/Andrew Boyers

오이와 감독은 일본축구협회가 전략적으로 키우는 사령탑이다. 그는 오랜 기간 연령별 대표팀을 지도해오고 있고, 내년 2월 아시안컵을 끝으로 현 A대표팀 감독 모리야스 하지메 감독이 물러나면 그 자리를 넘겨 받기로 결정이 된 상황이다.

오이와 감독은 선수 로테이션을 매우 활발히 활용하는 지도자 중 한 명이다. 그는 이번 대회 8강전서 선발 라인업 11명 전원을 바꾸는 모험수를 쓰기도 했다. 그는 올초 AFC U-23 아시안컵에서 이민성 감독이 이끈 한국 등을 제압하며 우승을 차지한 바 있다.

Asian Games - Aichi-Nagoya 2026 - Football Men Semi-Finals - Japan v Uzbekistan - Nagai Stadium, Osaka, Japan - September 30, 2026 Japan's Yuto Ozeki celebrates scoring a penalty during the penalty shootout REUTERS/Andrew Boyers

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이날 주장 완장을 찬 미드필더 오제키 유토는 결승 진출을 확정한 후 인터뷰에서 "90분, 120분 안에 확실히 승부를 냈어야 했다. 이겨서 안도하고 있다"면서 "전반 이른 시간에 선제골을 내주어 스스로 조금 어렵게 만들고 말았다. 후반은 우리다운 플레이를 할 수 있었다. 마지막 결정력을 신경써서 해나가지 않으면 안 된다는 것은 사실이다. (홈팬들)마지막까지 뜨거운 응원을 보내주셨다. 그 덕분에 상대의 PK도 벗어났다"고 말했다. 그는 한국과의 결승전에 대해 "반드시 이겨서 우승으로 마무리하고 싶다"고 각오를 밝혔다.

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이번 아시안게임 남자 축구 한-일 결승전은 3일 오후 7시30분 나고야 도요타 스타디움에서 열린다. 중국과 우즈벡은 3일 앞서 3위 결정전을 갖는다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com