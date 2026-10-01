'대충격' 60년 만의 기적의 금메달리스트 사생활 충격 폭로..."20대 아나운서, 일반 회사원에 접근"

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[스포츠조선 김대식 기자]일본 탁구의 역사를 쓴 하리모토 토모카즈의 사생활이 폭로됐다.

중국 매체 시나스포츠는 30일 일본 매체 분??의 보도를 인용해 하리모토의 사생활 폭로 소식을 전했다. 토모카즈는 일본 탁구를 대표하는 슈퍼스타다. 2020년 도쿄 올림픽 단체전 동메달에 이어 2026년 아이치-나고야 아시안게임에서 단체전에서 금메달을 목에 걸었다. 일본이 탁구 단체전 금메달을 가져온 건 무려 60년 만이었다. 남자 복식에서도 맹활약하며 은메달을 따냈다.

하지만 이후 논란이 될 법한 사생활이 폭로됐다. 매체에 따르면 하리모토는 고소득자 대상 프리미엄 유료 데이팅 플랫폼과 인스타그램 다이렉트 메시지(DM)로 여성들에게 접근했다고 전했다. 해당 플랫폼은 인공지능(AI)이나 수동 외모 심사를 거쳐야 가입할 수 있는 곳이라고 설명했다. '진입 장벽이 높아 사전에 외모가 필터링된다'고 설명했다.

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개인적으로 연락하는 DM 대상에는 20대 방송국 여성 아나운서와 일반 회사원 여성 등이 포함된 것으로 알려졌다. 폭로에 따르면 하리모토가 젊은 여성 계정을 직접 물색해 메시지를 보냈다고 했다. 그는 메이지대학교에서 훈련하는 동안 학교 아이패드를 빌려서도 DM을 보내 여성들에게 접근한 것으로 알려졌다.

매체는 '하리모토가 만남에서 탁구 이야기는 거의 먼저 꺼내지 않았다. 대신 학력과 소득, 키를 매력 어필 수단으로 앞세웠다. 하리모토는 대외적으로 '진지한 연애 상대를 찾고 싶다'고 말해 왔다. 하지만 여성들은 '행동의 목적성이 매우 뚜렷했다'고 증언했다'고 언급했다.

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인스타그램 계정도 도마에 올랐다. 분??에 따르면 하리모토는 1천 명이 넘는 계정을 팔로우하고 있으며, 상당수가 젊은 여성 아나운서와 인플루언서, 일반 여성 계정이다. 서로 맞팔로우가 되지 않은 낯선 계정이 많았고, 하리모토가 먼저 팔로우를 신청한 뒤 DM을 보내는 방식이었다고 했다.

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하리모토는 여성들이 자신의 마음대로 되지 않으면 태도를 곧바로 180도 바꿔 연락을 먼저 차단하거나 관계를 정리한 것으로 파악되고 있다. 아직까지 하리모토 측의 입장은 전해지지 않았다.