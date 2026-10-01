'롤모델' 박정윤 이기고 동메달, '중3 궁사' 강연서 "엄마, 짜증 참아줘서 고마워!"[오카자키 현장]

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[오카자키=스포츠조선 박찬준 기자]"엄마, 짜증 참아줘서 고마워."

'중3 궁사' 강연서(성사중)의 미소였다. 강연서는 1일 일본 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 컴파운드 여자 개인 3-4위전에서 박정윤(창원시청)을 145대143으로 제압했다. 강연서는 단체전에 이어 개인전에서도 동메달을 획득했다. 한국 여자 컴파운드 개인전에서 동메달은 처음이다. 앞서 금메달 1개, 은메달 2개를 획득했다.

컴파운드는 활 양쪽 끝에 도르래를 달고 조준경을 통해 과녁을 향해 더 위력 있고 정확하게 화살을 날리는 종목이며 리커브는 온전히 사람의 팔과 힘만으로 시위를 당기는 전통적인 활 사격 방식이다. 2028년 LA 올림픽에서는 컴파운드 혼성단체전이 정식 종목에 편입됐다.

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강연서는 이번 대회 역사를 쓰고 있다. 2011년 11월 1일생인 강연서는 최연소 국가대표 타이틀을 거머쥐며 아시안게임에 나섰다. 종전 주요 국제대회에 출전한 한국 양궁 최연소 국가대표는 만 17세에 도쿄올림픽에 나서서 금메달 2개를 따낸 남자 리커브의 김제덕이다. 강연서는 김제덕의 기록을 3년 앞당기며 최연소 타이틀을 가져갔다.

강연서는 역대 한국 양궁 최연소 메달리스트로도 이름을 새겼다. 박정윤(창원시청)-박예린(한국체대)과 함께 나선 여자 단체전에서 대만을 잡고 동메달을 목에 걸었다.그는 "최연소라서 사람들이 어리게 보시는 것 같긴 한데 저도 나름의 노력을 많이 했다. 남은 개인전도 제가 메달 가져올 수 있게 노력하겠다"고 각오를 다졌다.

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강연서는 개인전에서는 더욱 힘을 내냈다. 32강전과 16강전에서 연달아 150점 만점을 쐈다. 그는 32강전에서 오트곤바야르 다그단자브(몽골)를 150대133으로 이겼다. 16강전에선 죠티 수레카 벤남(인도)을 150대146으로 제압했다. 벤남은 항저우 대회에서 여자 개인전, 여자 단체전, 혼성 단체전 등 3종목 금메달을 싹쓸이 한 이 종목 아시아 최강자다.

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대한양궁협회는 공식 채널을 통해 "강연서가 개인전에서 150점 만점에 'X10' 6개를 기록했다. 18세 이하(U-18) 세계 신기록이자 아시아 신기록, 21세 이하(U-21) 아시아 신기록, 그리고 아시안게임 신기록을 동시에 경신했다. 첫 아시안게임에서 엄청난 퍼포먼스를 보여주고 있다"고 발표했다. 아시안게임 종전 기록은 2023년 열린 항저우 대회에서 아디티 스와미(인도)가 쏜 149점이었다.

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8강에서 무난히 승리했지만, 4강에서 아쉽게 패했다. 3-4위전 상대는 '언니' 박정윤(창원시청)이었다. 승리하며 동메달을 목에 걸었다.

강연서는 "많이 아쉬웠다. 내가 먼저 결승 진출에 실패하고, 정윤 언니한테 경기하는 동안에도 '나는 떨어졌어도 언니 올라가서 금메달 무조건 따면 좋겠다'고 응원하고 있었다. 날씨도 바람이 많이 불었고, 어려운 경기가 됐다. 동메달전에서는 개인 점수로 아쉽지 않게 끝내자는 생각으로 쐈다"고 했다. 이어 "아시안게임 전에는 조금만 점수가 안나와도 더 예민해지고 짜증이 났다. 엄마랑 통화하면서도 많이 싸웠는데, 아시안게임이 끝나니까 조금 더 재밌게 쏴보고 싶다는 생각이 들었다"고 했다.

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특히 이날 동메달 결정전은 '롤모델' 박정윤과의 경기라 더 특별했다. 강연서는 "언니랑 많이 친해졌다. 롤모델이었는데 같이 쏘면서 경기도 함께해서 너무 좋은 경험이었다"고 했다. 이어 "경기 전에 정윤 언니가 지금까지 잘 쐈고, 만점 두번 쏘고 올라온 선수니까 무조건 금메달 딸거다, 니 점수만 생각하고 쏴라고 조언해줬다"며 "동메달 결정전 후 언니가 많이 축하해줬다. 이제 남은 선발전 잘해서 언니랑 또 다시 훈련 같이 하고 싶다"고 했다.

나이차가 많이 나는 막내라 호칭은 쉽지 않았다. 강연서는 "솔직히 여자 선수들은 다 언니라고 부른다. 하지만 남자 선수들한테 오빠라고 부르기는 힘들더라. 김제덕 오빠까지는 오빠"라고 웃었다.

첫 아시안게임 2개의 메달, 친구들의 반응은 뜨거웠다. 강연서는 "단체전 메달을 따고 연락 많이 안하던 친구들한테도 연락이 왔다. 너무 고맙다. 내가 뭘 해냈구나 라는 생각이 들어서 좋았다"고 했다.

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강연서는 2년 뒤 올림픽을 꿈꾸기 시작했다. 강연서는 "올림픽 나가고 싶다. 이제 2년 남았으니까 열심히 준비하도록 하겠다"고 했다. 그는 마지막으로 엄마에 대한 고마움을 표했다. "엄마, 나 시합 때 항상 응원하러 해외까지 와주고, 항상 짜증내도 아시안게임까지 참아줘서 너무 고마워,"

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com