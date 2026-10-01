"SNS로 20대 아나운서에게 추파, 사생활 문란해" 日 탁구 대형 사고 발생, 아시안게임 경기 끝나자마자 날벼락..."술 취하면 폭언-욕설 못 참아"

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[스포츠조선 이현석 기자]일본 탁구 에이스인 하리모토 도모카즈의 사생활에 대한 논란이 등장했다.

중국의 소후닷컴은 1일 '하리모토가 사생활이 매우 문란하다고 알려졌다'고 보도했다.

소후닷컴은 '일본 주간 문춘에 따르면 하리모토는 사생활이 문란하며 소셜 미디어를 통해 여성들에게 추파를 던지는 일이 잦다고 알려졌다. 인색하지는 않지만 술맛이 좋지 않고, 여성이 자신과의 성관계를 거부할 경우 차갑게 대하는 것으로 전해졌다'고 전했다.

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이어 '하리모토는 SNS를 통해 20대 여성 뉴스 앵커와 일반 여성들에게 자주 접근했다. 그는 자신의 연봉과 키를 밝히고 접근했다. 그는 관대하고 계산하는 것을 좋아하지만, 술에 취하면 성격이 돌변하여 욕설을 퍼붓는 경우가 많았다고 알려졌다'고 덧붙였다.

하리모토는 일본 탁구를 대표하는 에이스다. 중국인 부모를 둔 하리모토는 아버지, 여동생인 하리모토 미와와 함께 일본으로 귀화했다. 일본 대표팀에 합류한 뒤 최근 국제 무대에서도 두각을 드러내고 있다. 특히 중국에 대해 자신감이 돋보였다. 이번 대회를 앞두고는 중국을 뛰어넘겠다는 각오를 숨기지 않았다.

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이번 대회에서 뛰어난 실력을 뽐냈다. 남자 단체전에서 세계랭킹 1위이자 중국의 에이스인 왕추친까지 꺾고 일본에 60년 만의 금메달을 안겼다. 남자 복식 또한 결승에 올랐다. 아쉽게도 중국의 린스둥-황유정 조를 만나 패배해 은메달에 그쳤다. 린스둥은 경기 후 인터뷰에서 "결승에서 맞붙은 하리모토 선수와 시노즈카 선수는 현재 탁구계에서도 매우 뛰어난 선수들이다"며 칭찬했다.

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하지만 일본 언론에서 하리모토의 사생활에 대한 폭로가 나오며, 이에 대해 선수와 대표팀이 어떻게 반응할지도 주목할 부분이다. 일부 팬들은 이번 사안은 개인적인 문제라고 선을 긋기도 했다. 일부 중국 팬들은 '저런 개인적인 문제가지 파고들 이유가 없다'며 하리모토의 행실 자체가 법적인 문제는 아니기에 굳이 관심을 가질 요소가 아니라고 평가했다. 소후닷컴도 '하리모토 선수나 그의 팀, 또는 일본 탁구 협회는 이 문제에 대해 어떠한 답변도 내놓지 않았다'고 설명했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com