'미쳤다' 韓 양궁 대형 사고, 컴파운드 본격 기대감 폭발...여자 개인전 '양궁 천재' 강연서 동메달 획득, '미녀 궁사' 박정윤과 집안 싸움 승리

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[스포츠조선 이현석 기자]컴파운드에서의 본격적인 기대감을 키우는 메달을 목에 걸었다.

강연서는 1일 일본 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 컴파운드 여자 개인 3-4위전에서 박정윤(창원시청)을 145대143으로 제압했다.

한국 선수끼리의 맞대결이 성사됐다. 두 선수 모두 아쉽게 4강의 벽에 막혔다. 강연서가 1엔드와 2엔드 모두 1점씩 앞서며 격차를 벌렸다. 3엔드에 쫓기는 흐름도 있었으나, 4, 5엔드에서 안정적인 경기력을 보이며 승리했다.

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컴파운드는 활 양쪽 끝에 도르래를 달고 조준경을 통해 과녁을 향해 더 위력 있고 정확하게 화살을 날리는 종목이며 리커브는 온전히 사람의 팔과 힘만으로 시위를 당기는 전통적인 활 사격 방식이다. 2028년 LA 올림픽에서는 컴파운드 혼성단체전이 정식 종목에 편입됐다. 한국이 본격적으로 힘을 내기 시작하는 종목이다. 이번 아시안게임에선 남자 개인전, 여자 개인전, 남자 단체전, 여자 단체전, 혼성 단체전 등 5개 종목이 치러진다.

이번 대회 컴파운드에서 역사를 쓴 강연서다. 2011년 11월 1일생인 강연서는 최연소 국가대표 타이틀을 거머쥐며 아시안게임에 나섰다. 종전 주요 국제대회에 출전한 한국 양궁 최연소 국가대표는 만 17세에 도쿄올림픽에 나서서 금메달 2개를 따낸 남자 리커브의 김제덕이다. 강연서는 김제덕의 기록을 3년 앞당기며 최연소 타이틀을 가져갔다. 강연서는 역대 한국 양궁 최연소 메달리스트로도 이름을 새겼다.

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개인전에서 뛰어난 여정을 선보였다. 32강전과 오트곤바야르 다그단자브(몽골)를, 16강전에서 죠티 수레카 벤남(인도)을 상대로 연달아 150점 만점을 쏘며 8강에 올랐다. 대한양궁협회는 공식 채널을 통해 "강연서가 개인전에서 150점 만점에 'X10' 6개를 기록했다. 18세 이하(U-18) 세계 신기록이자 아시아 신기록, 21세 이하(U-21) 아시아 신기록, 그리고 아시안게임 신기록을 동시에 경신했다. 첫 아시안게임에서 엄청난 퍼포먼스를 보여주고 있다"고 발표했다. 아시안게임 종전 기록은 2023년 열린 항저우 대회에서 아디티 스와미(인도)가 쏜 149점이었다. 8강에서도 대단했다. 웨니얼(중국)을 만난 강연서는 145점을 쏘며 가볍게 4강에 올랐다.

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4강 상대가 강력했다. 누리사 디안 아시리파(인도네시아)에 143대147로 아쉽게 패했다. 첫 발을 10점으로 기분 좋게 출발했다. 10-9로 29점으로 1엔드를 마쳤다. 동점이었다. 2엔드도 같았다. 10-10-9를 쐈다. 인도네시아가 2엔드에서 10-10-10을 쐈다. 합계 58-59, 한점 뒤졌다. 3엔드, 첫 발을 10점으로 장식했다. 두번째 샷이 8점과 9점의 경계에서 9점을 받았다. 흔들렸다. 세번째에 8점을 쐈다. 인도네시아는 3엔드에서도 10-10-10을 쐈다. 점수가 85-89, 넉점차까지 벌어졌다. 4엔드, 강연서가 다시 리듬을 찾았다. 10-10-9를 쐈으나, 인도네시아가 10-10-10을 쏘며 사실상 승기를 잡았고, 138-142로 패배했다. 동메달 결정전애서는 박정윤을 꺾으며 생애 첫 아시안게임 메달을 목에 걸었다.

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경기 후 강연서는 "많이 아쉬웠다. 제가 준결승에서 진 뒤 정윤 언니가 올라가서 금메달 따면 좋겠다고 응원하고 있었는데, 언니도 어려운 경기를 한 것 같다"면서 "동메달 결정전에서는 남은 경기 점수만 생각하며 도전하려고 했다. 아쉽지 않게 끝내자는 생각으로 쐈다"고 전했다. 박정윤과의 동메달 결정전 격돌에 대해서도강연서는 "이제 언니와 같이 쏘는 선수가 되고 경기도 같이 많이 뛰게 됐다. 이번 대회가 정말 좋은 경험이었다'면서 "언니가 응원과 축하를 많이 해줬는데, 이제 선발전을 열심히 준비해서 다시 대표로 선발돼 또 같이 훈련하고 싶다"고 말했다. 그는 생애 첫 아시안게임을 끝낸 데 대해선 "대회 전에는 성적 잘 안 나오면 예민해지고 짜증도 나서 엄마와 통화하며 많이 싸우기도 했다. 어서 끝내고 재미있게 활을 쏘고 싶다고 생각했는데 끝나서 정말 신난다"며 미소 지었다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com