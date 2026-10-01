[속보]'대어 잡았다!' 김종호 짜릿한 역전승, 랭킹 라운드 1위 中 잡고 '준결승 진출'

사진=연합뉴스

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[스포츠조선 김가을 기자]김종호(현대제철)가 짜릿한 역전승을 거뒀다.

김종호는 1일 일본의 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 랴오자하오(중국)와의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 컴파운드 남자 개인 8강전에서 144대142로 역전승했다.

김종호는 지난달 열린 랭킹 라운드에서 최은규(울산남구청)와 나란히 706점을 기록했다. 하지만 10점 개수에서 순위가 갈려 각각 8위에 랭크, 개인전 티켓을 챙겼다. 이번 대회에는 국가별 3명이 랭킹 라운드에 출전, 상위 2명만 개인전을 치른다.

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8강 상대는 만만치 않았다. 랴오자하오는 랭킹 라운드에서 712점을 쏘며 전체 1위를 기록했다. 김종호는 1엔드를 28-30으로 밀렸다. 2엔드 반격에 나섰다. 연달아 'X10'을 쏘며 29점을 기록했다. 중국은 28점을 쐈다. 김종호가 1점 추격했다.

3엔드는 팽팽했다. 두 선수 모두 28점을 기록했다. 김종호는 기어코 4엔드 동점을 만들었다. 김종호는 29점, 중국은 28점이었다.

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운명의 마지막 엔드. 두 선수 모두 첫 발을 10점에 꽂았다. 중국은 두 번째 발에서 9점, 김종호는 'X10'으로 경기를 뒤집었다. 분위기를 탄 김종호는 마지막 발을 10점에 명중하며 준결승행 티켓을 거머쥐었다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com